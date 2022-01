Kalenderblatt 2022: 11. Januar

Was geschah am...

2. Kalenderwoche, 11. Tag des JahresNoch 354 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: SteinbockNamenstag: Francesco, Paulin

HISTORISCHE DATEN

2021 - Deutschland verpflichtet sich gemeinsam mit anderen Staaten, bis 2030 jeweils 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Das gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem teils digital abgehaltenen «One Planet Summit» in Paris bekannt.

2019 - Das mazedonische Parlament beschließt die Umbenennung des südlichen Balkanlandes in Nordmazedonien und erfüllt damit seinen Teil für die Beilegung des Streits mit Griechenland.

2017 - Nach fast einem Jahrzehnt Bauzeit wird die Hamburger Elbphilharmonie mit einem Festakt eröffnet.

2007 - Vietnam tritt als 150. Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) bei.

2002 - Die ersten Taliban- und Al-Kaida-Gefangenen aus Afghanistan treffen auf dem US-Marinestützpunkt Guantánamo auf Kuba ein.

2002 - Edmund Stoiber (CSU) entscheidet den Streit um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien für sich. CDU-Chefin Angela Merkel verzichtet zu Gunsten des bayerischen Ministerpräsidenten.

1992 - Dem katholischen Priester und Psychotherapeuten Eugen Drewermann aus Paderborn wird nach dem Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis auch ein Predigtverbot auferlegt.

1927 - In Los Angeles wird die «Academy of Motion Picture Arts and Sciences» gegründet. Sie will das kulturelle, didaktische und technische Niveau des Films anheben. 1929 verleiht das Gremium die ersten Oscars.

1827 - Bremen kauft auf Initiative seines Bürgermeisters Johann Smidt 87 Hektar Weideland an der Wesermündung, wo der neue «Bremer Hafen» gebaut wird, Kern der heutigen Stadt Bremerhaven.

GEBURTSTAGE

1972 - Amanda Peet (50), amerikanische Schauspielerin («Keine halben Sachen»)

1972 - Mathias Énard (50), französischer Schriftsteller («Kompass»)

1952 - Ben Crenshaw (70), amerikanischer Golfspieler und -trainer, zweimaliger Masters-Gewinner

1937 - Istvan Bury (85), deutscher Fernsehregisseur, Adelsexperte (TV-Serien «Königshäuser», «Deutsche Fürstenhäuser»)

1892 - Valeska Gert, deutsche Tänzerin, Schauspielerin und Kabarettistin, Rolle im Stummfilm «Die freudlose Gasse», Gründerin der Kabaretts «Hexenküche» und «Ziegenstall», gest. 1978, nach anderen Angaben 1900 geboren

TODESTAGE

2021 - Ludwig Fels, deutscher Schriftsteller («Mister Joe», «Ein Unding der Liebe»), geb. 1946

2002 - Henri Verneuil, französischer Regisseur («Der Clan der Sizilianer»), geb. 1920