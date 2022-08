Zäsur für die britische Monarchie

Ob in Statuen, auf Titelblättern oder im Elton-John-Song - Lady Diana ist auch 25 Jahre nach ihrem Tod nicht aus der Popkultur wegzudenken. Warum bewegt sie bis heute so die Herzen der Menschen?

Die Nachricht schickte am Morgen des 31. August 1997 eine Schockwelle durch Großbritannien und löste rund um den Globus Betroffenheit aus: Prinzessin Diana, die „Königin der Herzen“, war tot. Gestorben an den Folgen eines Verkehrsunfalls in einem Pariser Tunnel.

Der Mercedes-Benz knallte gegen 0.25 Uhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Mehrere Stunden versuchten die Ärzte im Krankenhaus Pitié-Salpêtrière noch, die geschiedene Prinzessin von Wales trotz der schweren inneren Verletzungen zu retten. Vergeblich. Gegen 4 Uhr wurde sie für tot erklärt.

Mistrauen auf beiden Seiten

Dianas neuer Partner Dodi Al-Fayed und der Fahrer Henri Paul, der sich nicht ganz nüchtern ans Steuer gesetzt und dann versucht hatte, die Paparazzi abzuhängen, starben am Unfallort.

25. Todestag von Lady Diana Blumen und ein Portrait von Diana, Prinzessin von Wales, stehen an anlässlich ihres Todestages vor dem Kensington Palace. Vor 25 Jahren, am 31. August 1997, starb Prinzessin Diana mit nur 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall. Foto: AP/dpa-Bildfunk Ein Fotograf folgt Diana Frances Spencer, die damals mit Prinz Charles befreundet war. Foto: UPI/dpa Die Freundin und zukünftige Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Lady Diana Spencer, wurde selbst auf dem Weg zum eigenen Auto von Fotografen abgelichtet. Foto: dpa Ein große Schar von Fotografen zückt die Kameras, als Prinzessin Diana vor dem Mortimer Market Centre-Krankenhaus für HIV-Infizierte und AIDS-Kranke in Großbritannien eintrifft. Die spätere Prinzessin von Wales wird am 01.07.1961 als Diana Frances Spencer auf dem königlichen Gut Sandringham geboren. Am 29.07.1981 heiratete sie den englischen Thronfolger Prinz Charles. Foto: dpa Aufnahme vom frisch Verlobten Prinz Charles (l.) und Lady Diana Spencer in den Gärten des Buckingham Palace am Tag der Bekanntgabe ihrer Verlobung am 24.02.1981. Foto: dpa-Bildfunk Prinz Charles und Lady Diana besuchen am 09.03.1981, kurz nach ihrer Verlobung, während ihres ersten öffentlichen Termins eine Wohltätigkeitsveranstaltung in der Goldsmith's Hall in London. Foto: dpa Prinz Harry (vorne, v.l.), Prinzessin Diana, Prinz William, Prinz Charles, Königin Elizabeth II., König Konstantin II. (hinten, v.l.), Lady Susan Hussey, Prinzessin Alexandra, die Herzogin von Westminster und Lord Romsey werden anlässlich der Konfirmation Prinz Williams am 09.03.1997 im Schloss Windsor fotografiert. Foto: dpa Earl Spencer (r.) geleitet am 29.07.1981 seine Tochter Diana und Prinz Charles zur Trauung in der St.-Paul's Kathedrale in London (Großbritannien) zum Altar. Foto: dpa 15 Jahre dauerte die Ehe von Prinz Charles und Lady Diana. Foto: London Express/ dpa Prinzessin Diana und US-Schauspieler John Travolta tanzen am 12.11.1985 bei einem Treffen im Weißen Haus in Washington (USA) miteinander. Foto: dpa Prinz Charles gibt seiner frischgebackenen Ehefrau, Prinzessin Diana, auf dem Balkon des Buckingham Palastes einen Hochzeitskuss. Foto: UPI/dpa-Bildfunk Gerry Gedge bearbeitet am 18.08.2017 im R3store Studios in London (Großbritannien) eine 35-mm-Fassung der Hochzeit von Lady Diana Spencer und Prinz Charles. 36 Jahre nach der Hochzeit hat die Nachrichtenagentur AP den Originalfilm restauriert und in 4K-Auflösung auf YouTube veröffentlicht. Das 25-minütige Film ist aus dem Archiv von British Movietone. Foto: dpa Prinz Charles und Prinzessin Diana mit ihren Kindern Harry (l.) und William im gemeinsamen Urlaub auf den Scilly-Inseln. Foto: dpa-Bildfunk Dianas Ford Escort – das einziges schwarze Modell der RS Turbo Series 1. Aktuell ausgestellt auf der Silverstone Rennstrecke in England. Foto: PA Wire/Joe Giddens Das am 03.10.2007 durch das Britain's H.M. Coroner's office veröffentlichte Videostandbild der Überwachungskamera des Ritz Hotels, zeigt Prinzessin Diana und ihren Freund Dodi al Fayed am späten Nachmittag des 30.08.1997 im Fahrstuhl des Ritz Hotels in Paris (Frankreich). Die Videoaufnahme ist Bestandteil der Verhandlung im Todesfall Dianas und Dodis vor dem High Court in London. Foto: dpa Einsatzkräfte bereiten das Auto, in dem Prinzessin Diana verunglückt ist, zum Abschleppen vor. Foto: Jerome Delay/AP/dpa Diana, die Prinzessin von Wales, wartet am 14.07.1997 in Saint-Tropez (Frankreich) an einem Steg auf eine Jet-Ski Runde während eines Urlaubs mit ihrem Freund Moahammad Al-Fayed. Foto: Patrick Hertzog/ epa/ dpa Der Prinz von Wales, Prinz Charles (v.r.), Prinz Harry und Prinz William am 06.09.1997 in London, Großbritannien, während des Trauerzuges für Prinzessin Diana. Foto: dpa Ein Blumenmeer legten die Briten vor dem Buckingham-Palast ab – die Queen sowie Prinz Philip schritten es Tage nach Dianas Tod ab. Foto: PA/epa Sie erwarteten den Sarg (v.l.): Charles, Harry, Charles Spencer, William und Philip. Foto: POOL Die Porträts von Prinzessin Diana und Dodi al Fayed stehen in einer Bronze-Skulptur in einem Schaufenster des Kaufhauses Harrods, das Dodis Vater Mohamed al Fayed gehört. Foto: dpa-Bildfunk/Michael Stephens Eine Lady Diana Gedenkmünze aus dem Jahr 2013, aufgenommen im Life Museum in Gloucester (Großbritannien) anlässlich einer Ausstellung von Erinnerungsstücken zum Todestag der Fürstin von Wales, Lady Diana. Foto: dpa Ein Gedenkteller zur Geburt von Prinz William am 21.06.1982, aufgenommen im Life Museum in Gloucester (Großbritannien) anlässlich einer Ausstellung von Erinnerungsstücken zum 20. Todestag der Fürstin von Wales, Lady Diana. Foto: Ben Birchall/ PA Wire/ dpa Ein Schmuckkästchen mit einem Bild von Lady Diana steht im Gloucester Life Museum in Gloucester (Großbritannien) anlässlich einer Ausstellung von Erinnerungsstücken zum 20. Todestag der Fürstin von Wales, Lady Diana. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa Bildhauer Ian Rank-Broadley (l), Earl Spencer und Lady Sarah McCorquodale stehen nach der Enthüllung einer Statue von Diana, Prinzessin von Wales, im Versunkenen Garten im Kensington Palace, an dem Tag, an dem sie 60 Jahre alt geworden wäre. Foto: PA Wire Am 1. September 2013 ließ eine private Initiative eine Büste von Lady Diana anfertigen, die sich bis heute im Garten des Schlosses Cobenzl befindet. Foto: APA/Georg Hochmuth Prinzessin Diana ist auf allen Titelseiten der deutschen Illustrierten, die am 04.09.1997 auf den Markt kommen. Foto: dpa/Heinz Wieseler Seit dem plötzlichen Tod der britischen Prinzessin Diana, Prinzessin von Wales, stehen Fans alljährlich neben den Toren ihrer ehemaligen Residenz Kensington Palace. Foto: AP/Matt Dunham

Gerüchte und Spekulationen schossen danach ins Kraut. Allen voran entwickelte Dodis Vater Mohammed Al-Fayed wilde Verschwörungstheorien. Der schillernde Unternehmer, Eigentümer des Hotels Ritz in Paris und ehemaliger Eigentümer des Kaufhauses Harrods in London, behauptete unter anderem, der britische Geheimdienst habe das Paar getötet, um zu verhindern, dass Diana von Dodi schwanger wurde. Die Ro­yals zogen ihre Konsequenzen: Harrods verlor den prestigeträchtigen Titel des Hoflieferanten. Letztlich stellte sich heraus, dass Henri Paul vor der Fahrt ein Antidepressivum und ein Mittel zur Behandlung von Alkoholismus zu sich genommen hatte und mit 1,8 Promille Alkohol am Steuer saß.

Charles flog nach Paris, um seine tote Ex-Frau nach London überführen zu lassen.

Die Britinnen und Briten trauerten – und waren entsetzt, dass die Queen tagelang zum Tod ihrer eher ungeliebten Ex-Schwiegertochter schwieg. Die „Sun“ titelte: „Wo ist unsere Königin?“ Die Antwort war einfach – in Schottland mit ihren Enkeln William (15) und Harry (12). Sie sah ihre Rolle in dieser Situation vor allem als Großmutter, die die Enkel trösten musste – Diana war kein offizielles Mitglied des Königshauses mehr. Zurück in London lenkte sie ein, ging mit Prinz Philip am Blumenmeer vor dem Buckingham-Palast entlang. Doch das Land erlebte eine nie gekannte Kritik an der Monarchin, die erst nach Monaten verebbte.

Die Trauerfeier für Diana begann mit dem Trauerzug vom Kensington-Palast aus. Dort wurde der Sarg auf einer Lafette den Hyde Park entlang zum St.-James-Palast gebracht. Von dort gingen Prinz Philip, Charles, ihre Söhne und ihr Bruder Charles Spencer hinter dem Sarg her. Elizabeth II. verneigte sich, als der Sarg an ihr vorbeigetragen wurde. Mehr als eine Million Menschen säumten die Straßen auf dem Weg zur Westminster Abbey. Im Trauergottesdienst wurden klassische Stücke etwa von Bach und Dvorak gespielt – aber in Erinnerung bleibt die Version von „Candle in the Wind“, das Sir Elton John in „Goodbye England’s Rose“ umgewidmet hatte. Und auch die Trauerrede von Charles Spencer sorgte für Schlagzeilen: Er kritisierte darin unverhohlen die königliche Familie und die Presse für deren Umgang mit seiner Schwester. Das Begräbnis endete mit der Beisetzung Dianas auf einer Insel in ­Althorp, dem Stammsitz der Spencers.

Leidenschaft Ehrenamt

Die „Königin der Herzen“ hatte sich in ihren letzten Lebensjahren nicht nur für Aidskranke, sondern vor allem für ein Verbot von Landminen eingesetzt. Unvergessen ihre publicityträchtige Aktion im angolanischen Huambo. Mit einer Splitterschutzweste und Schutzvisier bekleidet ging Prinzessin Diana dort am 15. Januar 1997 während ihrer Afrikareise über ein Minenfeld. Die veröffentlichten Fotos rückten das Pro­blem der Landminen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. 22 Jahre später besuchte ihr Sohn Harry, 2019 noch hoch geschätztes Mitglied der Royals, exakt dasselbe Feld und erinnerte an das Engagement seiner Mutter.

Dianas Leben als Prinzessin hatte fast märchenhaft begonnen: Die schüchterne 20-jährige Kindergärtnerin heiratete am 29. Juli 1981 einen der begehrtesten Junggesellen der Welt. Sie schlüpfte in die Rolle der künftigen Königin, ohne sich im Klaren darüber zu sein, was dies wirklich bedeutete. In den Jahren danach stieg sie zur Mode-Ikone und zur meistfotografierten Frau der Welt auf, sie machte das Königshaus nahbar für die Briten – kein Zweifel, dass sie Charles auf gemeinsamen Terminen die Show stahl. Die Briten liebten sie für ihre Herzlichkeit.

Die bröckelnde Fassade

Doch es wurde immer deutlicher, dass der schöne Schein trog und sich die beiden wenig zu sagen hatten. Charles ließ seine alte Liebe zu Camilla aufleben, Diana suchte bei anderen Männern Trost, sie litt unter Bulimie und Depressionen. In einem BBC-Interview sprach sie verbittert von einer „Ehe zu dritt“. Schließlich sprach die Queen ein Machtwort: Die Ehe wurde am 28. August 1996 geschieden. Nur ein Jahr später starb die „Königin der Herzen“. Ihre Beliebtheit ist fast ungebrochen.