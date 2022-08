Erst das Schmieden, dann das Singen

Am dritten Abend des neuen Bayreuther „Rings“ fügen sich einige Erzählstränge und Motive zusammen – was ja auch dringend notwendig ist, weil Regisseur Valentin Schwarz sehr „kreativ“ mit Wagners Geschichte umgeht. Schwarz hat sich schon eine hübsche Sammlung an Buh-Rufen erarbeitet.

Kindergeburtstag: Der lustige Zauberzausel und Puppenschnitzer Mime hat alles so schön angerichtet! Aber das Riesenkind Siegfried besitzt einfach zu viel destruktive Energie für den Stiefpapa. Schmiedet an einem Schwert herum, das zuvor von einem geheimnisvollen Besucher in einer Krücke versteckt wurde, und schlägt damit sein ganzes Spielzeug kurz und klein. Ähnlich wie zwei Opernabende zuvor jener rabiate Junge, der an Wotans Pool verschleppt und in den Hort der Mädchen verfrachtet worden war.

Am dritten Abend des neuen Bayreuther „Rings“ fügen sich einige Erzählstränge und Motive zusammen – was ja auch dringend notwendig ist, weil Regisseur Valentin Schwarz sehr „kreativ“ mit Wagners Geschichte umgeht. So liegt der Riese Fafner, eigentlich Besitzer des Nibelungenschatzes und zum furchtbaren Drachen mutiert, als siecher Greis in jenem Haus, das die leicht verschobene Wotan-Villa ist: Bühnenbildner Andrea Cozzi hat zwar Architektur und Mobiliar neu arrangiert, aber das zentrale szenische Leitmotiv kehrt wieder zurück. Denn schon im „Rheingold“ tauchte eine pyramidenförmige Lampenskulptur auf, die in der „Walküre“ als Versteck für das Schwert (das hier noch eine Pistole war) diente – und an Wotans Villa sieht man immer wieder Elemente der großen Pyramide aus dem Louvre-Innenhof.

Bayreuther Tagebuch: Auf dem Gipfel angekommen Foto: Theaterbesuche sind mehr oder weniger kleine Ausflüge in eine andere Welt, die einem beim Verstehen der eigenen Welt helfen können. Wer allerdings die Möglichkeit hat, Wagners „Ring des Nibelungen“ in der Situation zu erleben, die eigens für ihn erschaffen wurde, nämlich komplett innerhalb von sechs Tagen bei den Bayreuther Festspielen, der fühlt sich auf kultureller Hochgebirgsexpedition. Da dient der „Rheingold“-Vorabend gewissermaßen als Basislager zum Akklimatisieren, bevor am Tag darauf mit der „Walküre“ der Aufstieg zum Höhenlager beginnt. Und dann der Gipfelsturm: „Die Scene stellt die Höhe eines Felsengipfels dar“, schreibt Wagner zur Schlussszene des „Siegfried“. Aber nicht nur Alpinisten wissen: Das dicke Ende kommt noch. Und so gefährlich der Abstieg ist, so herausfordernd ist der letzte „Ring“-Tag mit der „Götterdämmerung“. Aber wenn am Ende der titelgebende Ring wieder bei den Rheintöchtern landet, findet sich das Publikum beglückt zurück im Basislager. Harald Suerland ...

Titelheld Siegfried also ist mit dem Schmieden fertig, ehe er die Schmiedelieder singt: Regisseur Schwarz liebt solche Verstöße gegen die klassische Zuordnung und hat sich damit schon eine hübsche Sammlung von Buhrufen erarbeitet. Beim „Waldweben“ lässt er Siegfried mit der hübschen Pflegerin Fafners flirten, die sich zu Wagners Musik schneuzen darf und dann als Waldvogel trillert. Den Tot des siechen Riesen läutet Siegfried ein, indem er ihm den Rollator raubt. Und Mimes selbstmörderisches Bekenntnis „Ich will dem Kind nur den Kopf abhaun“ verdankt sich einem ordentlichen Maß an Alkohol.

Der Abend bietet also, neben wieder mal völlig verschenkt anmutenden Szenen wie der Wissenswette, eine Menge Erzählstoff bis hin zu Siegfrieds Kumpel, der die Erwartung einlöst, als einstmals verschleppter Junge der spätere Mörder Hagen zu sein. Vor allem bietet er aber eine enorm gesteigerte orchestrale Aussagekraft unter der Leitung Cornelius Meisters: Der hat jetzt die Klangbalance im Griff und bleibt den großen Farbkontrasten vom Drachengegrummel bis zur lichten Geigensonne nichts schuldig.

Für jene Wagnerianer, die auf filigranen Konversationston gern verzichten, wenn sie vokalen Überschuss bekommen, ist der Abend ein Fest. Natürlich liegt das in erster Linie an Andreas Schager in der Titelrolle: ein Heldentenor, der das Fürchten vor dieser riesigen Partie nie gelernt zu haben scheint und selbst bei der finalen Begegnung mit Brünnhilde noch auftrumpfen kann. Die wird aus den Mullbinden der Schönheitsklinik herausgeschält, um mit gleißendem Sopran und lebhaftem Vibrato Sonne, Liebe und Siegfried anzusingen. Der in der „Walküre“ verunglückte Wotan Tomasz Konieczny ist genesen und prunkt mit seiner wunderbar samtig-dunklen Stimmfülle für den Auftritt als Wanderer – dass man seinen Text kaum versteht, ist bekannt. „Alberich“ Olafur Sigurdarson und Co. reihen sich würdig ein: Riesenbeifall für alle.

Bei der „Götterdämmerung“ an diesem Freitag wird sich zeigen, ob sich die eigenartig ausgeweitete, um das Thema des gewaltsamen Umgangs mit Kindern kreisende Geschichte von Valentin Schwarz zu einem wirklichen Wagner-„Ring“ rundet. Dass sich manch szenisches Rätsel bislang nur durch Progammheftlektüre oder Dramaturgen-Geplauder lösen ließ, steht als Schwäche allerdings schon fest.

BR-Klassik überträgt die „Götterdämmerung“ am Freitag ab 16 Uhr live im Videostream und sendet zusätzlich ab 20.04 Uhr zeitversetzt im Radio. 3sat zeigt die Produktion am Samstag, 6. August, ab 20.15 Uhr.