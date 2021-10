Geflunkerte Wahrheit

Herman Koch gehört bei uns zu den populärsten Autoren der Niederlande. Jetzt hat er einen Roman vorgelegt, der von persönlichen Erinnerungen an seine Jugend geprägt ist.

Gegen Ende des Romans hofft der Erzähler, seine entfernte Bekannte Anna (mit dem russischen Nachnamen) möge durch Zufall auf das Buch „Finnische Tage“ stoßen, und er überlegt, wie sie wohl reagieren mag. Der Erzähler heißt Herman Koch und ist ein niederländischer Erfolgsautor. Und das Buch, in dem diese Szene beschrieben wird, ist eben „Finnische Tage“.

Autor Herman Koch spielt mit diesem Changieren zwischen Dichtung und Wahrheit, weshalb der deutsche Verlag seinen Roman vollmundig als „Meisterwerk der Autofiktion“ anpreist. Man kann es auch eine Nummer kleiner sagen: Der Schriftsteller versteht es geschickt, die melancholisch getönten Gedanken eines älteren Mannes, der sich bei einer Buchmessen-Reise ins finnische Turku an Jugenderlebnisse im hohen Norden inklusive kleiner Liebelei erinnert, in eine Erzählform zu gießen, die nur im weitesten Sinn noch „Roman“ genannt werden kann. Koch thematisiert auch das Ausschmücken der Wirklichkeit durch jemanden, der scheinbar autobiografisch-korrekt berichtet: Da ist etwa jenes Gewalterlebnis im amerikanisches Baltimore, das er erst Jahre später in einen Interview offenbart – während er gleichzeitig überlegt, welch eine Version des Vorfalls er denn nun schildern soll. Und schon als Schüler hat er bemerkt, dass er die Peinlichkeit, einen rosa lackierten Tretroller zu besitzen, durch die Flunkerei veredeln konnte, ein Polizist habe ihm das Gefährt geschenkt.

Wer den Autor Herman Koch nicht kennt, kann diesen „Roman“ wohl auch entbehren. Für seine Anhänger ist er aber gut durchdachter Lesestoff.

Herman Koch: Finnische Tage. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 284 Seiten, 22 Euro