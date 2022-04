Goldene Blogger 2022 vergeben

Ira Peter wurde in der Kategorie Newcomerin des Jahres ausgezeichnet. Im letzten Jahr war die Journalistin Stadtschreiberin in Odessa.

Die deutsche Journalistin Ira Peter, die im vorigen Jahr Stadtschreiberin von Odessa war, ist beim Wettbewerb Goldene Blogger als «Newcomerin des Jahres» ausgezeichnet worden.

Ein Jahr lang hatte Peter 2021 als Stipendiatin über den Alltag in der ukrainischen Hafenstadt gebloggt, zurück in Deutschland organisiert sie nun Hilfslieferungen. «Ich habe bis zuletzt während meiner Zeit in Odessa nicht gedacht, was da noch auf uns zukommt und was möglich ist», zitierten die Veranstalter die Autorin am Dienstag in einer Mitteilung über die Verleihung am Montagabend. Die Region Odessa war in den vergangenen Tagen mehrfach Ziel russischer Angriffe.

Ira Peter wurde in Kasachstan geboren. Ihre Großeltern waren deutsche Siedler in der Westukraine und wurden 1936 nach Nordkasachstan deportiert, wie auf ihrer Webseite zu lesen ist. Seit 1992 lebt Peter in Süddeutschland. Mit vielen Beiträgen im Netz und verschiedenen Kulturprojekten in Deutschland und der Ukraine setzt sie sich öffentlich mit russlanddeutschen Themen auseinander.

Insgesamt wurden bei den Goldenen Bloggern in Berlin 15 Ehrungen vergeben. Ausgerichtet wird der Preis von den Bloggerinnen und Bloggern Franziska Bluhm, Daniel Fiene und Thomas Knüwer.