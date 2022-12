Schriftstellerin Herta Müller bekommt Brückepreis

Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller erhält den Internationalen Brückepreis der Europastadt Görlitz-Zgorzelec 2022. Die Schriftstellerin werde damit für ihren Einsatz für Demokratie und gegen jegliche Diktatur ausgezeichnet, teilte die Gesellschaft zur Verleihung des Preises am Donnerstag in Görlitz mit. Mit ihrem Werk verbinde Müller Menschen über alle Grenzen hinweg in dem Bekenntnis zur Völkerverständigung, hieß es weiter zur Begründung. Der Preis soll am 10. Februar 2023 in der ehemaligen Görlitzer Synagoge vergeben werden.

Der Preis wird seit 1993 an Menschen vergeben, die sich um die Völkerverständigung in Europa verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa der amerikanische Architekt Daniel Libeskind und der Boxer Vitali Klitschko.