Auftritt der Toten Hosen und Donots im Live-Stream zu sehen

Die Toten Hosen, Thees Uhlmann und die Donots spielen am Freitag ein Benefizkonzert in Düsseldorf.

Die Bilder aus der Türkei und Syrien haben weltweites Entsetzen ausgelöst. Zehntausende Menschen haben durch die Katastrophe ihr Leben verloren. Neben der Anteilnahme für die Opfer haben viele Menschen –darunter viele Prominente – auch ihre Spendenbereitschaft verkündet.

Auch die Toten Hosen aus Düsseldorf wollten angesichts der Bilder aus den vom Erdbeben betroffenen Gebieten nicht tatenlos zusehen und kündigten vergangene Woche ein Benefizkonzert unter dem Motto „Drei Akkorde für deine Spende“, das innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft war, an. Die Show am Freitag (24. Februar) soll nun live übertragen werden.

Die Toten Hosen und Donots im Live-Stream zu sehen

Wie der Telekom-Anbieter "MagentaTV" verkündete, soll das Konzert im Düsseldorfer "PSD Bank Dome" (ehemals "ISS Dome") im Live-Stream übertragen werden, "um zusätzliche Reichweite für den Spendenaufruf zu schaffen", wie es in der Ankündigung heißt. Die Übertragung wird ab 20.15 Uhr exklusiv auf "MagentaMusik", "MagentaTV" und deren sozialen Medien zu sehen sein.

Neben den Toten Hosen, die in diesem Jahr in Deutschland nur noch bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten werden, werden auch Thees Uhlmann sowie die Donots aus Ibbenbüren als Vorbands auftreten. Mehrere Radiosender übertragen darüber hinaus das Konzert in Düsseldorf – WDR2, SWR3, HR3, Bremen Vier und MDR Jump. Sämtliche Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen an die Opfer der Erdbebenkatastrophe. Zudem verzichten die Künstler auf eine Gage. Die Halle wird an diesem Abend außerdem von der Stadt Düsseldorf und "D.LIVE" kostenfrei zur Verfügung gestellt.