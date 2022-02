Die bitteren Tränen des Schnauzbarts

Kurz vor dem Scheitelpunkt der Omikron-Welle ist die Zeit offenbar wieder reif für kulturelle Großveranstaltungen. In Anwesenheit einer recht überschaubaren Anzahl an überwiegend hiesigen Promis wurde gestern die 72. Berlinale eröffnet – mit gestrengem Hygienekonzept und reduziertem Filmangebot. Doch nach der letztjährigen Verlegung ins rein Virtuelle ist das fast so etwas wie eine Wiederauferstehung.

