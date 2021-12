Bruce Darnell im Tal der Tränen

In der Primetime machte am Donnerstag die ARD mit einem Extra zur Corona-Lage das Rennen. Da konnte Bruce Darnell mit seiner neuen Show auf ProSieben nicht mithalten.

Der für seinen öffentlichen Tränenausbrüche bekanntgewordene Publikumsliebling Bruce Darnell hat angesichts der Einschaltquoten zurzeit nichts zu lachen. Seine neue ProSieben-Sendung «Surprise! Die Bruce Darnell Show» erreichte mit der zweiten Folge insgesamt nur 630.000 Zuschauer (2,3 Prozent).

In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur 4,5 Prozent. Zum Auftakt in der vergangenen Woche hatten im Gesamtpublikum immerhin noch 980.000 Leute eingeschaltet. In der Sendung will der 64-jährige Moderator Menschen überraschen.

Stärkstes Primetime-Format war die Sondersendung «ARD extra: Die Corona-Lage» mit 6,36 Millionen (21,5 Prozent), danach blieben im Ersten zum Krimi «Wolfsland: Die traurigen Schwestern» 5,81 Millionen (20,2 Prozent) dran. Die ZDF-Actionserie «Die Bergretter» wollten 5,30 Millionen (18,2 Prozent) sehen. Günther Jauchs RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» schauten sich 2,04 Millionen (8,1 Prozent) an.

Sat.1 hatte die US-Komödie «Matilda» im Programm, 1,88 Millionen (6,7 Prozent) holten sich das ins Haus. Der US-Fantasyfilm «Cinderella» Lily James und Cate Blanchett kam auf 1,33 Millionen (4,8 Prozent). RTLzwei strahlte die Gesellschaftsreportage «Hartes Deutschland - Die Story» aus, 640.000 Leute (2,2 Prozent) fühlten sich davon angesprochen. Kabel eins erreichte mit der Langzeit-Doku «Berlin hinter Gittern» 460.000 Menschen (1,6 Prozent). Die amerikanische Krimiserie «Monk» auf ZDFneo hatte 400.000 Zuschauer (1,4 Prozent).