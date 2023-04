Ingo Zamperoni moderiert «Tagesthemen» aus AKW

Anlässlich des bevorstehenden Atomausstiegs Deutschlands hat die ARD ihre «Tagesthemen»-Sendung am Freitagabend live vom Gelände des Kernkraftwerkes Isar 2 in Niederbayern gesendet. In der 45-minütigen Sonderausgabe berichtete Moderator Ingo Zamperoni von seinem exklusiven Besuch in der Anlage. Der Meiler Isar 2 in Essenbach (Landkreis Landshut) wird am Samstag ebenso vom Netz gehen wie die AKW Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen.

Für die Sendung wurde ein Studio auf der Besucherterrasse aufgebaut. Foto: Uwe Lein/dpa

Energieversorgung in Deutschland

Zu den Gesprächspartnern Zamperonis gehörte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der den Atomausstieg als unverantwortlich kritisierte. Stattdessen forderte er erneut eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten, und zwar ab dem kommenden Winter oder nach der nächsten Bundestagswahl. Auf Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen, sei Doppelmoral. Und: Der Ausbau erneuerbarer Energien müsse beschleunigt werden.

Es werde eine Neuauflage der Kernenergie geben, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus #Söder im Gespräch mit den #tagesthemen. „Wir brauchen ein erneutes Kapitel, nicht ewig, aber als Brücke ist es notwendig". #tagesthemen, 22.15 Uhr live vom AKW Isar 2. pic.twitter.com/MbJQ4cVOio — tagesthemen (@tagesthemen) April 14, 2023

Der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang zufolge steht der Ausstieg aus der Atomkraft zugleich für den Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. So soll bei Sonnen- und Windenergie wie auch beim Wasserstoff Tempo gemacht werden. Dass aktuell mehr Kohle verbraucht werde, liege nicht am Atomausstieg, sondern an den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, sagte sie.

Die «Tagesthemen» werden für gewöhnlich in einem Studio in Hamburg produziert. Es gab aber schon mehrere Ausnahmen, bei denen die Sendung vollständig oder in Teilen auswärts moderiert wurde. So gab es 2020 eine «Tagesthemen»-Sendung aus Washington anlässlich der US-Wahlen sowie 2022 eine Sendung live aus dem ukrainischen Kiew.