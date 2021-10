Konkurrenz für das «Traumschiff»? RTL dreht Kreuzfahrt-Serie

Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, sechs Teile werden produziert. In «Der Schiffsarzt» geht es um das schwere Schicksal eines Chirurgen, der auf hoher See arbeitet.

Das «Traumschiff» fährt im ZDF seit vielen Jahren über die Weltmeere - nun sticht auch die Konkurrenz von RTL mit einer neuen Kreuzfahrt-Serie in See.

Wie der Sender am Donnerstag erklärte, haben bereits im September Dreharbeiten für die Produktion «Der Schiffsarzt» begonnen. Die Hauptrolle spielt Moritz Otto, Jahrgang 1988. Gedreht wird nach Angaben des Kölner Privatsenders unter anderem auf dem Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» der deutschen Reederei TUI Cruises. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter die «Mallorca Zeitung» und die «Bild»-Zeitung, berichtet.

Ausgangspunkt der sechsteiligen Serie ist ein schweres Schicksal des von Otto («Morden im Norden») gespielten Chirurgen und Notfallmediziners Dr. Eric Leonhard. Seine Welt liegt in Trümmern, seit seine hochschwangere Frau eines Tages zu ihrer Schwester fahren wollte, dort aber nie auftauchte. Da auch die Polizei nicht helfen kann, ermittelt der Arzt selbst. Als plötzlich ein Foto seiner Frau an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auftaucht, heuert er kurzerhand als Schiffsarzt an. Neben seiner privaten Detektiv-Mission hilft er dort dann auch Urlaubern bei ihren Wehwehchen. Denn natürlich ist für Dr. Leonhard sein Beruf auch Berufung.

Anders als beim ZDF-«Traumschiff», bei dem Florian Silbereisen (40) als Kapitän am Steuer sitzt, wird der RTL-Dampfer von einer Frau gelenkt: Anna Puck («Alarm für Cobra 11») spielt die Kapitänin Henriette Mosbach. Zudem soll Profitänzerin Ekaterina Leonova («Let's Dance») in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein.

«Wir freuen uns auf packende Medicalfälle an den schönsten Orten der Welt, ein dunkles Geheimnis, das uns durch die Geschichte zieht sowie ein tolles Ensemble, das mit uns in See sticht», erklärte Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Ausstrahlung von «Der Schiffsarzt» ist für 2022 zunächst auf dem Streamingdienst RTL+ geplant. Später soll die Serie bei RTL zu sehen sein.