«Let's Dance» und Corona - Renata Lusin fällt aus

Corona wirbelt «Let's Dance» weiterhin kräftig durcheinander. Mathias Mester muss sich für die nächste Show an eine neue Tanz-Partnerin gewöhnen.

Profi Patricija Ionel muss erneut bei «Let's Dance» in die Bresche springen. Denn die Corona-Welle in der RTL-Show hat jetzt auch ihre Kollegin, die professionelle Tänzerin Renata Lusin, erfasst.

Der 34-jährigen Lusin gehe es zwar gut. «Aber ihr blutet das Herz», wie RTL in Köln mitteilte. Ihr Tanzpartner Mathias Mester tritt stattdessen mit Patricija Ionel an.

Kurz vor #LetsDance-Show 5 hat es leider Renata Lusin erwischt: Sie fällt wegen eines positiven Tests aus und kann nicht mit Mathias Mester tanzen. Dafür springt Patricija Ionel ein. Mehr Infos hier: https://t.co/BZkTRd4ELo pic.twitter.com/lT0xQ4keFu — Let’s Dance (@RTL_LetsDance) March 24, 2022

Im Einspringen ist sie erprobt: Nachdem sie mit ihrem Tanz-Partner Hardy Krüger jr. wegen Corona leider ausscheiden musste, vertrat die 27-Jährige in Show zwei die Corona-positive Profi-Tänzerin Malika Dzumaev.

Ungewohnt für die Zuschauer: Jan Köppen wird an diesem Freitag die Sendung präsentieren. Denn auch Stamm-Moderator Daniel Hartwich (43) ist wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne. Gemeinsam mit Kollegin Victoria Swarovski wird der 39-jährige Köppen am Abend (20.15 Uhr) durch die fünfte Live-Sendung der Tanz-Show führen.

Unter den Promi-Kandidaten fällt bei Show fünf der Zirkus-Artist René Casselly (25) wegen Corona aus. In der dritten Show hatten bereits Politikerin Caroline Bosbach (32), Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Schauspieler Timur Ülker (32) wegen positiver Tests aussetzen müssen.