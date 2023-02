Lisa Feller sucht bei "Promi First Dates" nach der Liebe

In der Vox-Show "Promi First Dates" suchte die Münsteraner Komödiantin Lisa Feller nach einem zukünftigen Gefährten. Dabei machte sie einen durchweg sympathischen Eindruck.

In Münster dürfte der Name Lisa Feller vielen geläufig sein und auch überregional machte die Komikerin, Schauspielerin und Moderatorin Schlagzeilen. Jetzt hat sich das Multitalent an die TV-Show "Promi First Dates" gewagt, denn die 46-Jährige ist nach eigenen Aussagen seit über zehn Jahren Single.

"Promi First Dates" ist ein Ableger des Vox-Hits „First Dates“. In der Sendung lernen sich zwei Singles bei einem Restaurantbesuch kennen. Das Zusammentreffen wird durch Sternekoch Roland Trettl begleitet. Nach dem Date müssen sich beide Teilnehmer entscheiden, ob sie sich wiedersehen wollen. Der Twist bei "Promi First Dates": Bekannte Persönlichkeiten treffen auf Normalbürger.

Feller auf der Suche nach dem Zukünftigen

Das wichtigste sei für die Münsteranerin Herzlichkeit, Authentizität und Humor, wie sie erklärt. Optik spiele für sie keine ausschlaggebende Rolle: „Es gibt wirklich keinen, wo ich sagen würde: Der fällt sofort durchs Raster", sagt Feller. Dass sie das Format ernst angeht, zeigt die Vorbereitung mit einer Flirt-Trainerin aus Berlin.

Und die Vorbereitung scheint zu fruchten. Gerd aus Aachen ist von Fellers Auftritt augenscheinlich begeistert: „Wir waren direkt auf einer Wellenlänge“, sagt er. Beide Teilnehmer scheinen das Treffen zu genießen und sie tauschen sich beim gemeinsamen Dinner über Familie, Hobbys, Ernährungsweise und nicht zuletzt über Fellers Arbeit als Stand-up-Comedian aus. Dabei lädt die zweifache Mutter den Sachbearbeiter sogar zu ihrem nächsten Auftritt in Aachen ein.

Lisa Feller und Gerd bei ihrem gemeinsamen Date. Foto: RTL

Der entscheidende Funke fehlt

Trotz des schönen Abends steht für beide Teilnehmer keine Liebesbeziehung in Aussicht – ein Wiedersehen ist allerdings geplant. Die 46-Jährige und Gerd treffen sich nach Fellers Show in Aachen auf ein gemeinsames Getränk. Ein weiteres Treffen ist nach diesem Abend jedoch nicht geplant, wie die Komikerin Feller erklärt. Sie und Gerd blieben aber in Kontakt, da sind sich beide sicher. Zu sehen ist das Date der beidem bei "Promi First Dates" auf RTL+.