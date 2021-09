Neue Staffel der «Rosenheim-Cops»

Das ZDF schickt die «Rosenheim-Cops» in die nächste Runde. Fans des Dauerbrenners am Dienstagvorabend haben in der neuen Staffel Grund zu feiern. Zugleich heißt es Abschied nehmen von vertrauten Gesichtern.

Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel bekommen die «Rosenheim-Cops» es mit einer Gewalt zu tun, die in der Vorabendserie des ZDF eher selten zu sehen ist.

Als Kommissarin Eva Winter und ihr Kollege Anton Stadler am Tatort eintreffen, regnet es. Wo sonst sonnig-idyllisches Alpenpanorama herrscht, sind die beiden mit Regenschirmen unterwegs. Die Spurensicherung hat Pavillons aufgestellt, damit Leiche und Fundstücke nicht nass werden.

Das ist aber im Grunde auch alles, was beim Auftakt der neuen Staffel am Dienstag auf dem angestammten Sendeplatz um 19.25 Uhr etwas abweicht. Ansonsten heißt es in vertrauter Weise wieder: «Es gabat a Leich!»: In der Folge «Bauer sucht Bauer» ist Christian Porz bei der Arbeit auf dem Feld erschossen worden. Er wollte eigentlich den Hof eines Landwirtepaars übernehmen, hatte mehrere Mitbewerber ausgeboten und dafür wohl einiges geleistet. Liegt hier etwa das Motiv?

Die «Rosenheim-Cops» sind ein Dauerbrenner im ZDF und erfreuen sich auch nach dem Tod von Urgestein Joseph Hannesschläger vergangenes Jahr einer großen Fangemeinde. Die kann im Zuge der 26 neuen Folgen ein Jubiläum feiern: Im Januar soll die 500. Folge ausgestrahlt werden. Nach Angaben eines Sprechers als normale Folge von etwa 45 Minuten Länge, kein Special zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Bekannt ist auch schon, dass Schauspielerin Vanessa Eckart alias Kommissarin Winter nur noch sieben Folgen zu sehen sein wird. Sie steigt danach aus - ebenso wie Sina Wilke, die die Pathologin Sandra Mai darstellt. Sie wird nahtlos von Rechtsmedizinerin Ela Atay (Sevda Polat) ersetzt, die mit den Kommissaren Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) zusammenarbeitet. Eine neue Kommissarin soll im Januar 2022 starten. Mehr verriet der Sprecher dazu nicht.

Hinzu kommen auch einige Aushilfs-Ermittler. Das ist nötig, weil neue Folgen parallel gedreht werden - eine Crew also nicht an mehreren Sets gleichzeitig sein kann. In Internetforen sind derartige Wechsel bei eingefleischten Fans durchaus viel diskutierte Themen.

An der Hauptbesetzung tut sich allerdings wenig. Und auch sonst bleiben sich die «Rosenheim-Cops» treu: Parallel zum Mordfall beschäftigen das Kommissariat und die anderen Figuren wieder mehrere Nebenstränge. In der Folge «Bauer sucht Bauer» sind das etwa die Verwirrung um eine Ehrenmünze, zu deren Verleihung Polizeidriktor Gert Achtziger (Alexander Duda) eine Laudatio halten soll.

Und Kommissarin Winter foppt ihren Kollegen Stadler, der mit Wohlstandsbauch lieber zur Zeugenbefragung fahren würde: «Jeder Gang macht schlank», bemüht sie sich. «Ja so schlank wui I gar ned werden», entgegnet der Ermittler - läuft aber trotzdem mit. Und freut sich schon auf den Schweinebraten, der ihm am Abend kredenzt werden soll: «Da kann ich meine Pölsterchen wieder auffüllen.»

Auch Stadler-Darsteller Fischer schraubt seine Mahlzeiten regelmäßig runter, wie er der Deutschen Presse-Agentur verriet. Allerdings freiwillig: beim Heilfasten. Zweimal im Jahr versuche er, seinen Körper auf Null zu setzen, unter anderem um sich vom Drehstress und unregelmäßigen Snacks am Catering zu erholen, sagte der 50-Jährige. «Ich nenne es Urlaub forte.» Ums Gewicht gehe es ihm dabei nicht.