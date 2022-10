Oliver Welke fällt wegen Corona bei «heute-show» aus

Die ZDF-Nachrichtensatire «heute-show» muss ohne Moderator Oliver Welke auskommen. Der 56-Jährige hat Corona und ist in häuslicher Quarantäne, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mitteilte. Die aktuelle Folge am selben Abend (22.30 Uhr) werde von Ensemblemitglied Till Reiners präsentiert.