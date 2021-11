Serien-Tipps für die dunkle Jahreszeit

Dexter

Abgründig: Die Serie „Dexter“ mit Michael C. Hall gilt inzwischen schon als ein moderner Klassiker des schwarzen Humors. Jetzt kehrt der Serienkiller zurück. Zehn Jahre, nachdem Dexter im Chaos eines Hurrikans verschwand, taucht er bei „Dexter: New Blood“ quicklebendig und mit neuem Namen in der fiktionalen Kleinstadt Iron Lake wieder auf. Dexter mag sein neues Leben genießen, aber unweigerlich kehrt auch sein dunkler Begleiter zurück.



Ab 22. November sind die zehn neuen Episoden auf Sky Atlantic, Sky Ticket und Sky Q verfügbar.



Diener des Volkes

Hellsichtig: Diese Serie aus der Ukraine wurde kurz darauf Wirklichkeit - Arte zeigt seit 19. November „Diener des Volkes“. Worum geht es? Wassyl Holoborodko ist Geschichtslehrer und hat mit Politik eigentlich nichts am Hut. Seine Schüler filmen ihn heimlich, als er sich lautstark über die ukrainische Politik und die Korruption auslässt. Das Video geht viral – und der Geschichtslehrer wird wenig später zum Präsidenten gewählt. Ein prophetische Serie mit Wolodymyr Selenkij in der Hauptrolle, die den heutigen Präsidenten der Ukraine berühmt machte.



Arte zeigt „Diener des Volkes“ seit 19. November im ukrainischen Original mit deutschen Untertiteln.



Cryptid

Horror aus dem Norden: Mysteriöse Todesfälle erschüttern eine schwedische Kleinstadt, die Teenager sind in Angst. Niklas (Julius Fleischanderl) steht unter dem Verdacht, etwas mit dem Tod seines Freundes Sebastian (Oscar Zia) zu tun zu haben. Sebastian ist in der Schule direkt vor Niklas' Augen explodiert. Zur gleichen Zeit taucht Niklas' Schwester Lisa (Astrid Morberg) wieder auf, die dem kleinen Ort nach dem Tod ihrer Mutter für Jahre den Rücken gekehrt hatte. Die Geschwister werden von Visionen heimgesucht, die scheinbar mit dem Suizid ihrer Mutter vor vielen Jahren zusammenhängen.

Die zehnteilige schwedische Horrorserie „Cryptid“ steht jetzt in der ZDF-Mediathek.

Scenes from a Marriage

Zerrüttet: Ingmars Bergmans ungeschöntes Beziehungsdrama „Szenen einer Ehe“ trieb in den 70er Jahren viele verheiratete Menschen erst zum Nachdenken und dann zum Anwalt. Die Scheidungsrate stieg europaweit signifikant. Sky zeigt die US-Neuverfilmung „Scenes from

a Marriage“ jetzt auch auf Deutsch. Mira (Jessica Chastain) und Jonathan (Oscar Isaac) scheinen das perfekte Paar zu sein. Beide um die 40, seit 12 Jahren verheiratet, ein schönes Haus in einem Vorort. Doch dann zeigen sich die ersten Risse in der Fassade: Mira fühlt sich in der Beziehung und als Mutter nicht erfüllt. Jonathan kämpft verzweifelt um ihre Ehe. Über die Jahre entfremden, verletzen, betrügen und trennen sie sich - und können doch nicht voneinander lassen. Das Drehbuch der Serie verfasste Hagai Levi („The Affair“).

„Scenes from a Marriage“ ist bei Sky jetzt auf Deutsch verfügbar.

Selling Sunset

Leichte Unterhaltung: Kalifornische Sonne statt deutscher Herbsttristesse, Luxusanwesen und glamouröses Leben statt steigender Corona-Zahlen - ab 24. November zeigt Netflix die vierte Staffel der Reality-Serie „Selling Sunset“. Die Immobilienmaklerinnen der Oppenheim Group bringen in den Hollywood Hills und am Sunset Strip von Los Angeles nicht nur teure Häuser an den Mann oder die Frau und sahnen dafür üppige Provisionen ab. Eine mindestens so große Rolle spielt das Privatleben von Ex-Playmate Heather Rae Young (34), Schauspielerin Chrishell Stause (40), und Christine Quinn (31), die durch die Serie mit ihren extravaganten Outfits zur Influencerin geworden ist. Spekulationen, ob die attraktiven Maklerinnen nur für die Show einen Tisch im Büro haben, tun die Beteiligten beharrlich ab. Staffel Nummer 5 der Doku-Soap ist schon in Planung.

Netflix strahlt ab 24. November die vierte Staffel des Reality-Formats „Selling Sunset“ aus.