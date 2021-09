Wolfgang Stumph erhält «Goldene Henne» für Lebenswerk

Hubert Burda Media zeichnet den Schauspieler nicht zuletzt dafür aus, sich stets um mehr Miteinander von Ost und West eingesetzt zu haben. Die Verleihung ist am Freitag in Leipzig.

Der Schauspieler Wolfgang Stumph erhält eine «Goldene Henne» für sein Lebenswerk. Der 75-Jährige werde für mehr als 30 Jahre brillante Unterhaltung und sein unermüdliches Bemühen für mehr Verständnis zwischen Ost und West geehrt, teilte Hubert Burda Media am Mittwoch mit.

Der Medienpreis «Goldene Henne» wird gemeinsam von der Zeitschrift «Super Illu» und dem MDR Fernsehen vergeben. Die Verleihung des Ehrenpreises an Stumph sowie der «Goldenen Hennen» in weiteren Kategorien findet an diesem Freitag bei einer Gala in Leipzig statt.

Die «Goldene Henne» wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an.