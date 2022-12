Filme des Jahres 2022: die Top-Ten der WN-Kritiker

Das Filmjahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Der meistbesuchte Kinofilm in den deutschen Kinos war „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss (3D)“. Bei unseren Filmkritikern hat er es aber nicht in die Bestenliste geschafft.

Die zehn Lieblingsfilme aus 2022 von Gian Philip Andreas

1. Everything Everywhere All At Once: Ein Multiversum der Ideen, das noch beim x-ten Mal neue Details entdecken lässt. Instant-Klassiker.

2. Licorice Pizza: P. T. Andersons Huldigung ans Jungsein, voll verspulter Ideen, Romantik und Musik. Kino, wie es sein sollte.

3. Aftersun: Melancholie im Türkei-Urlaub. Charlotte Wells drehte das Regiedebüt des Jahres.

4. Nope: Jordan Peele ist Spezialist für Zeitdiagnosen mit Twist. Die Sci-Fi-Satire mit antirassistischer Stoßrichtung beweist es.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

5. Top Gun: Maverick: Das Sequel des 80er-Kultfilms rettete die Kinos über den Sommer und drückte das Publikum in die Sitze. Blockbuster des Jahres.

6. Der schlimmste Mensch der Welt: Meisterstück über eine unentschlossene junge Frau. Romantische Komödie als Charakterstudie.

7. RRR: Ein Revolutions-Musical als Bollywood-Extravangaza – das irrste Leinwandspektakel des Jahres.

8. EO: Surreal angehauchtes Esel-Roadmovie, das durch Tieraugen auf diese seltsame Spezies blickt, die wir Menschheit nennen.

9. Petite Maman: Ein Traumspiel im herbstlichen Wald – Céline Sciammas Kinderdrama wirkt nach.

10. Memoria: Tilda Swinton auf der Suche nach einem Geräusch: die intensivste Sound-Erfahrung dieses Kinojahrs.

Die zehn Lieblingsfilme aus 2022 von Hans Gerhold

1. Belfast: Kenneth Branagh feiert seine Heimatstadt, erinnert an die irische Geschichte. Großes Kino.

2. Der Maestro: Meisterhafter Dokumentarfilm mit Komponist Ennio Morricone, der Musik humorvoll erklärt.

3. Cry Macho: Clint Eastwood nimmt einen jungen Mexikaner unter die Fittiche und ist hüftsteif beim Hühnerkampf.

4. Everything Everywhere All At Once: Die großartige Michelle Yeoh in der verrücktesten Reise durch Räume und Zeiten.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

5. Tod auf dem Nil: Kenneth zum zweiten. Als Hercule Poirot fügt er dem Privatdetektiv erneut tragische Nuancen hinzu.

6. Wo in Paris die Sonne aufgeht: Jacques Auduard zollt der Nouvelle Vague mit einer modernen Liebesgeschichte Tribut.

7. Freibad: Doris Dörrie führt in einem Freibad nur für Frauen die Grenzen von Toleranz ad absurdum.

8. November: Jean Dujardin leitet die Einsatzgruppen bei den Terroranschlägen in Paris. Packend und realistisch.

9. Margarete – Königin des Nordens: Politische Machtkämpfe im Mittelalter mit herausragender Trine Dyrholm.

10. Rifkins Festival: Woody Allen gönnt sich eine entspannte Reise durch die moderne Filmgeschichte. That’s All, Folks!