Gipfel der Genies: El Greco trifft Picasso

Pablo Picasso war fast noch ein Kind, als er im Museo del Prado in Madrid zum ersten Mal vor Werken des 300 Jahre zuvor verstorbenen Renaissance-Künstlers El Greco (1541-1614) stand. Der 16-Jährige war auf Anhieb von den expressiven Motiven des Altmeisters begeistert, der nach seinem Tod zunächst in Vergessenheit geraten war, um gegen Ende des 19. Jahrhunderts von jungen, nach einer neuen Bildsprache suchenden Künstlern wiederentdeckt zu werden. Künstlern wie Picasso, der so fasziniert war, dass er damals auf eine seiner Zeichnungen „Ich, El Greco“ schrieb.

In einer spektakulären, so noch nie dagewesenen Ausstellung zeigt nun das Kunstmuseum Basel, wie sehr El Greco das künstlerische Werk von Picasso über Jahrzehnte beeinflusst hat. Mehr als 30 Bildpaare, zwischen denen jeweils drei Jahrhunderte liegen, weisen erstaunliche Bezüge und Parallelen auf. Museen aus der ganzen Welt haben für die Gegenüberstellung hochkarätige Werke zur Verfügung gestellt, darunter die Picasso-Museen in Paris und Barcelona, das Museo del Greco in Toledo, Metropolitan Museum of Art und Guggenheim Museum in New York, die Tate Modern und die National Gallery in London und der Pariser Louvre.

Drei Jahrhunderte trennen die Bildpaare

Nun hängen sie also in Basel nebeneinander. Zum Beispiel die „Heilige Familie mit der heiligen Anna und dem Johannesknaben“, die El Greco um 1600 schuf, und Picassos „Homme, femme et enfant“ (1906). Auf dem einen Bild schaut Joseph genauso skeptisch auf den Knaben wie auf dem anderen Picasso auf seine Geliebte Fernande Olivier: Das, daran lassen die Ausstellungsmacher keinen Zweifel, ist kein Zufall.

Ähnlich frappierend sind die Parallelen zwischen El Grecos „Anbetung des Namens Jesu“ (1577/1579) und Picassos „Begräbnis von Casagemas“ (1901), mit dem er seinen verstorbenen Freund ehrte. Die direkten Beziehungen zwischen den Bildern vom Aufbau bis zu den Farben sind unübersehbar – allein, wo sich bei El Greco die Engel tummeln, stehen sich bei Picasso Prostituierte die Beine in den Bauch.

Ein Leben lang von El Greco beeinflusst

Die Ausstellung zeigt erstmalig, dass der Altmeister nicht nur das Frühwerk Picassos beeinflusste, sondern auch die späteren Schaffensphasen vom Kubismus (Zitat Picasso: „Sein Bildaufbau ist kubistisch“) bis zum Spätwerk. So schrieb der Spanier 1967 auf die Rückseite einer Musketier-Darstellung, die eindeutig El Greco zitiert: „Domenico Theotocopoulos van Rijn da Silva“ – eine Hommage an die von ihm am meisten verehrten Altmeister El Greco, Rembrandt und Velázquez.

El Greco – der erste Kubist?

Ohne El Greco, der seiner Zeit weit voraus war (so weit, dass manche ihn noch im 20. Jahrhundert für wahnsinnig oder zumindest sehbehindert hielten), hätte der künstlerische Weg Picassos anders ausgesehen. Der aus Kreta stammende Altmeister, der in Venedig arbeitete und in Spanien zum Star wurde, beeinflusste mit seinen unkonventionellen Arbeiten, die in der Kunstgeschichte ohne Beispiel sind, Picasso ein Leben lang.

Nach dem Besuch dieser Ausstellung schaut man ganz neu, ganz anders auf das Werk der beiden Künstler. Und gibt sich gar dem gewagten Gedankenspiel hin, ob El Greco womöglich der erste Kubist war.

Die Ausstellung läuft bis zum 25. September. Der Ausstellungskatalog ist bei Hatje Cantz erschienen.