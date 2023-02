Hurricane Festival 2023: Infos zu Lineup, Tickets und Anreise

Neben dem Wacken und Rock am Ring darf in Deutschlands Festivalsaison auch das Hurricane nicht fehlen. Zum 27. Mal steigt in diesem Jahr das Rock- und Alternative-Festival im beschaulichen Scheeßel.

Für die diesjährige Auflage hat sich hoher Besuch aus Berlin angekündigt: Die Ärzte, selbsternannte beste Band der Welt, wird zum Abschluss des Hurricane 2023 auf der Bühne spielen. Daneben werden noch einige andere Hochkaräter auftreten. Alles Wichtige zum Festival im Überblick.

Wann findet das Hurricane Festival 2023 statt?

Der Eichenring im niedersächsischen Scheeßel ist dieses Jahr vom 16. bis 18. Juni Schauplatz des Hurricane Festivals.

Das Lineup für das Hurricane Festival 2023

Zahlreiche Bands wurden für das Hurricane 2023 bereits angekündigt. Einige Künstler werden jedoch noch bekannt gegeben – darunter noch ein weiterer Headliner für Samstag (17. Juni). Das bisherige Lineup:

Freitag (16. Juni): Headliner : Billy Talent, Kraftklub, Peter Fox

: Billy Talent, Kraftklub, Peter Fox Weitere Bands: Tash Sultana, Bosse, Provinz, Donots, Enter Shikari, Ashnikko, Sondaschule, The Interrupters, Anti-Flag, Betterov, Gayle, Cavetown, Alle Farben, Dylan, Deaf Havana, Will Linley

Samstag (17. Juni): Headliner : Muse, Casper

: Muse, Casper Weitere Bands: Rin, Madsen, The Lumineers, Badmómzjay, Trettmann, Bukahara, Funeral for a Friend, Alli Neumann, Kaffkiez, Drunken Masters, Zebrahead, Akne Kid Joe, My Ugly Clementine, Cloudy June, Picture This, The Amazons, Taylor Acorn

Sonntag (18. Juni): Headliner : Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age

: Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age Weitere Bands: The 1975, Clueso, Frank Turner & The Sleeping Souls, BHZ, Loyle Carner, 01099, Nina Chuba, Betontod, Daði Freyr, Edwin Rosen, Razz

Gibt es noch Karten für das Hurricane Festival 2023?

Ja, Karten für das Hurricane 2023 sind noch erhältlich. Neben Karten für alle drei Festivaltage (249 Euro) gibt es noch Tagespässe für Freitag, Samstag und Sonntag (je 119 Euro). Tickets gibt es auf der Homepage des Hurricane.

Anreise zum Hurricane Festival 2023

Anreise mit dem Zug

Der Bahnhof von Scheeßel liegt etwa 1,5 Kilometer vom Festivalgelände entfernt. Besucher des Hurricane können kostenlos mit den Metronom Eisenbahngesellschaft an- und abreisen.

Anreise mit dem Auto, Motorrad oder Wohnmobil

Die Adresse zum Hurricane Festival lautet: Eichenring, 27383 Scheeßel. Besucher aus dem Norden erreichen das Gelände über die A1 in Richtung Bremen bis zur Abfahrt Sittensen oder über die B75. Aus dem Südwesten kann das Festival über die A1 Richtung Hamburg erreicht werden. Dort führt die Ausfahrt Elsdorf zum Gelände. Besucher aus dem Süden fahren über die A27 von Hannover in Richtung Bremen bis zur Ausfahrt Verden Nord. Von dort aus geht es dann über Rotenburg und die B75 in Richtung Scheeßel. Alternativ führt der Weg zum Hurricane auch über die A7 in Richtung Hamburg bis zur Ausfahrt Dorfmark oder der Ausfahrt Soltau-Süd.