24 Jahre Leben hinter Gittern

Wir schreiben das Jahr 1969. Astronauten betreten den Mond, Hippies feiern in Woodstock, aber Hans sitzt im Knast. Wieder einmal. 1945, als junger Mann, hatten ihn die Nazis ins KZ gesteckt. Alliierte Soldaten befreiten ihn, brachten ihn aber gleich weiter ins Gefängnis. Denn Hans ist schwul, und Homosexualität wurde in der Bundesrepublik bis 1969 kriminalisiert, mittels des Kaiserreich-Paragrafen 175, der erst 1994 endgültig abgeschafft wurde. Voyeuristisch-heimlich spionierte die Polizei damals auf öffentlichen Toiletten herum, um die „Täter” in flagranti zu ertappen.

Regisseur Sebastian Meise zeigt Hans’ Leben in einem namenlosen Gefängnis abwechselnd in drei Jahrzehnten, direkt nach dem Krieg, dann in den Fünfzigerjahren, als sich seine ebenfalls eingesperrte große Liebe Oskar aus Verzweiflung vom Dach stürzt, dann 1969, kurz bevor Hans „legal” wird, wie er ungläubig staunt. Legal, aber: „Bleibt die Ächtung?“ So fragte es ein damaliges „Spiegel”-Heft, das einmal ins Bild gerückt wird.

Im Zentrum des fast ausschließlich hinter Gittern spielenden, auf vielen Festivals (auch Cannes) ausgezeichneten Films steht die aufblühende Knastfreundschaft zwischen Hans und dem dauerhaft einsitzenden, heterosexuellen Österreicher Viktor – Franz Rogowski („Transit”) und Georg Friedrich („Wilde Maus”) spielen diese erst von Abneigung, dann von gegenseitiger Abhängigkeit geprägte Beziehung phänomenal gut.

Obwohl „Große Freiheit” einen Zeitraum von 24 Jahren abdeckt, werden die Darsteller nicht via Maske künstlich älter geschminkt. Es ist ein Verfremdungseffekt, der das zeitlose Stillgestelltsein der Insassen betont. Und als Hans am Ende, heimatlos, durch eine Schwulenbar streift, steht der rüstige Free Jazzer Peter Brötzmann auf der Bühne – als sein 80-jähriges heutiges Ich. Sehenswert.