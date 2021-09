Absurde Kausalketten des Todes

„Adams Äpfel” und „Dänische Delikatessen” hießen die großen Hits des dänischen Drehbuch-Tausendsassas Anders Thomas Jensen. Sein neuestes Werk bringt einen vollbärtigen Mads Mikkelsen an der Seite nerdiger Statistiker gegen eine Rockergang in Stellung. Das Ergebnis: wie immer ein Fest dunkel-absurden Humors.

Anders Thomas Jensen ist der erfolgreichste Drehbuchautor Dänemarks. Kaum eine Erfolgsproduktion kommt ohne ihn aus, sein „In einer besseren Welt“ gewann sogar den Oscar. Dann und wann verfilmt er seine Drehbücher auch selbst – dabei sprangen Programmkinohits wie „Adams Äpfel“ oder „Men & Chicken“ heraus. Sein Markenzeichen: schwarzer Humor, der sich vor allem daraus speist, dass er eine Gruppe unheldischer Typen in Situationen scheucht, die ihre Fähigkeiten weit übersteigen.

In seinem neuen Film lässt er nun ein paar nerdige Mathematiker und Hacker mittleren Alters mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Gesichts­erkennungsprogramme auf eine räudige Rockerbande namens „Riders of Justice“ los. Das kann nicht gut gehen, obwohl sie mit dem waffenkundigen und gewalterprobten Afghanistan-Soldaten Markus gemeinsame Sache machen. Den spielt, mit grauem Zauselbart, Jensens Stammschauspieler Mads Mikkelsen (der in „Der Rausch“ als Vorstadtlehrer mit dem Alkoholpegel experimentierte).

Hier gibt er den rachsüchtigen Witwer einer Frau, die bei einem Zugunglück ums Leben kam, das Mathematiker Otto (vollbärtig kaum wiederzuerkennen: Nikolaj Lie Kaas aus den Adler-Olsen-Filmen) und seine Kollegen nicht für ein Unglück, sondern für einen Terroranschlag halten. Doch stimmt die Beweiskette, die sie konstruieren?

Wie in vielen seiner Filme spielt Jensen exzessiv mit (falschen) Wahrscheinlichkeiten und absurden Kausalketten, durchbricht sein böses Spiel um die immer rabiater werdenden Nerds, um diebische Fahrradhändler, ratlose Rocker und ukrainische Sexsklaven diesmal aber immer mit Momenten glaubwürdiger Emotionen – besonders Andrea Heick Gadeberg („Der Pakt“) als Markus’ entfremdete Teenietochter kann sich auszeichnen. Die Auflösung gerät verblüffend und macht deutlich, wie gern man sich als Zuschauer aufs Glatteis führen lässt. Sehenswert.