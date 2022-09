Achtmal lippensynchron

Schauspielsport mit Anke Engelke: In diesem Dokumentarfilm an der Grenze zur Konzeptkunst leiht sie acht realen Müttern ihren Körper und ihr Gesicht, nicht aber ihre Stimme. Während der TV- und Kinostar Alltagsverrichtungen ausübt und synchron die Lippen bewegt, sind die in Interviews geschilderten Lebenserzählungen der Frauen zu hören. Ein spannendes Experiment, das allerdings Fragen aufwirft.

Von Gian-Philip Andreas