Alltagsdramen in Marseille

Nach der Entlassung aus dem Gefängnis findet ein Mann die vielköpfige Familie samt Enkeltochter Gloria im täglichen Überlebenskampf vor. So aufrüttelndes wie warmherziges herausragendes Sozialdrama aus Marseille, in den Hauptrollen hervorragend gespielt.

Dieser Mann ist im französischen Kino eine Welle für sich. Seit 1980 produziert, inszeniert und schreibt der erklärte Marxist Robert Guédiguian mit einer Ausnahme („Der späte Mitterrand“) Sozialdramen, die ausschließlich in seiner Heimatstadt Marseille und deren Umfeld spielen. Wenige haben das deutsche Kino erreicht („Marius und Jeannette“), alle achten die Arbeiterklasse, einige nutzen Genremotive, so „Marie-Jo und ihre zwei Liebhaber“ (Romanze) und „Lady Jane“ (Krimi).

Die Hauptrolle übernimmt stets Guédiguians Frau Ariane Ascaride, die für „(Sic transit) Gloria Mundi“ (OT) mit dem undeutlichen deutschen Untertitel „Rückkehr nach Marseille“ 2019 den Darstellerpreis in Venedig erhielt. Ständige Wegbegleiter sind die Schauspieler Gérard Meylan („Haus am Meer“) und Jean-Pierre Darroussin („Der Schnee am Kilimandscharo“). Die eigentliche Hauptrolle hat Marseille – kein Touri-Paradies wie Paris, sondern ein vitaler Schmelztiegel voller Widersprüche und Engstirnigkeiten, Kraft und Freiheit.

In Guédiguians kleinen, starken und realistischen Geschichten um Familie, Arbeit, Geld und Verlust herrscht die Suche nach der verlorenen Solidarität. Daniel (Meylan) findet nach Entlassung aus dem Gefängnis seine Frau Sylvie (Ascaride) verheiratet mit Richard (Darroussin) vor und lernt die kleine Enkeltochter Gloria lieben, um die sich die Gesamtfamilie abwechselnd kümmert. So leben sie mit einer gewaltigen Masse an Problemen als Putzfrau, Uber-Fahrer, Arbeitsloser und Verkäuferin zwischen der Nachbarschaft aus Ladendieben, Streikenden, Gewerkschaftern, konkurrierenden Taxifahrern, ständig präsenten Soldaten, Gelegenheitsprostitution und Streit in der Pfandleihe.

Bei all den bemerkenswert mitfühlend und aufrüttelnd zugleich erzählten Dramen verliert „Gloria Mundi“ nie den Glauben an eine bessere Welt, was den Linksromantiker Guédiguian mit dem Briten Ken Loach verbindet. Guédiguians Helden des Alltags strahlen eine Wärme aus, die man im gelackten coolen Kino heute kaum noch findet. Herausragend.