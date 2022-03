Die Ernaux-Verfilmung gewann in Venedig

Südfrankreich, 1963. Annie (Anamaria Vartolomei) ist 23 und kommt aus prekären Verhältnissen. In ihrer Arbeiterfamilie ist sie die erste, die studieren kann. Sie ist talentiert und hat die Chance, mit einem Universitätsabschluss ein eigenes Leben aufbauen zu können. Dann droht der Plan einzustürzen: Annie wird ungewollt schwanger. Ein uneheliches Kind großzuziehen würde ihre berufliche Karriere im Keim ersticken. Eine Abtreibung allerdings ist illegal. Würde sie erwischt, käme sie ins Gefängnis.

Annie Ernaux schrieb sich diese autobiografische Geschichte von der Seele, als sie fast sechzig war. Auf Deutsch erschien das schmale Buch der französischen Autorin erst im vergangenen Jahr, als die Verfilmung in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Auch der Film läuft fast so ab wie ein Thriller, dabei ganz nüchtern auf seine Protagonistin fokussiert, die an der Gleichgültigkeit (im besten Fall) und Feindseligkeit ihres Umfelds verzweifelt, zu einer „Engelmacherin“ gehen muss und am Ende fast draufgeht.

Regisseurin Audrey Diwan verzichtet auf pathetische Anklagen, lässt das Geschehen für sich sprechen und kann sich dabei auf eine tolle Besetzung verlassen – von Sandrine Bonnaire als verhärmter Mutter bis hin zu Hauptdarstellerin Vartolomei („I’m not a f***ing Princess“), die für ihr ganz und gar unsentimentales Spiel zu Recht mit einem César geehrt wurde. Sehenswert.