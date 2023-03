„Scream VI”: Bewährt selbstironische Fortsetzung der ewigen Horror-Reihe

Die im letzten Jahr überraschend reanimierte Slasher-Filmreihe „Scream” geht direkt in die nächste Runde, mit demselben Regieteam und denselben Darstellern – nun, zumindest mit jenen, deren Figuren den letzten Teil überlebten. Anders als bislang spielt der sechste Teil in New York, gemeuchelt wird aber wie eh und je. „Wednesday”-Star Jenna Ortega ist auch wieder mit dabei – und könnte dem Metzel-Franchise ganz neue Zuschauer bescheren.

Auch in New York geht das Schlitzen weiter

Melissa Barrera als Sam Carpente (l.) und Jenna Ortega als Tara Carpenter sehen in New York dem Schrecken einer neuen Ghostface-Variante entgegen.

Vor einem Jahr war das Erstaunen groß, als die cleverste Schlitzer­filmreihe nach über einem Jahrzehnt der Abwesenheit wieder in den Kinos auftauchte. „Scream“, Teil fünf, machte einfach weiter mit dem, was in den vier Filmen zuvor auch schon ihr Programm war: mit dem Bedienen gängiger Horrorfilm-Klischees und ihrer zeitgleichen selbstreflexiven Ironisierung. Bezeichnet wurde der von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett inszenierte Film als „Requel“, als Mischung aus Remake und Sequel.

Das eilig hinterhergeschobene Sequel zum Requel, „Scream VI“, macht die Reihe nun endgültig zu einem sogenannten Franchise – zum Markenimperium. Genau darüber wird im Film selbstverständlich diskutiert: Ohne Gewitzel auf der Metaebene kommen „Scream“- Filme ebenso wenig aus wie ohne Kritik an aus dem Ruder laufendem Fantum. Tatsächlich ist der sechste Teil besser als der fünfte, was auch daran liegt, dass das Geschehen in die Großstadt verlegt wurde. In New York taucht eine neue Variante von Ghostface auf. Der Killer mit der Edvard Munch’schen „Schrei“-Maske jagt die Überlebenden des letzten Teils – zwei Geschwisterpaare – und legt dabei eine ungeahnte Brutalo-Dynamik an den Tag. Die FSK-18-Freigabe hat sich der Film redlich verdient.

„Wednesday“-Star Jenns Ortega in Slasher-Fortsetzung

Für Fans gibt es das übliche Wiedersehen mit Reporterin Gale (Courtney Cox) sowie die Wiederkehr von Kirby Reed (Hayden Panettiere) aus dem vierten Teil zu bejubeln; Neve Campbell dagegen lässt sich entschuldigen.

Die meisten Zuschauer dürften aber sowieso wegen Jenna Ortega kommen: Die Darstellerin der Tara ist Ende vorigen Jahres durch ihre Titelrolle im Netflix-Hit ­„Wednesday“ zu weltweitem Starruhm gelangt. Hoffentlich erschrecken sich ihre Verehrer hier nicht allzu sehr.