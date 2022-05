Meditative Filmkunst mit Tilda Swinton

Die Filme des thailändischen Kultregisseurs Apichatpong Weerasethakul lassen sich am ehesten mit einer meditativen Erfahrung vergleichen: stille Bilder, starke Sogwirkung. Auch in seinem neuen Film, in dem es Tilda Swinton in Kolumbien von der Stadt aufs Land und in ihre eigenen Erinnerungswelten verschlägt, dürfte Zuschauer, die bereit sind, sich auf diese Erzählweise einzulassen, reich belohnen.

Von Gian-Philip Andreas