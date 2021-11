Auftritt der zehn Ewigen

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist auf Ewigkeit hin ausgelegt: Immer neue Figuren docken ans schon Bestehende an und sorgen für neue Anknüpfungspunkte, an denen dann in den nächsten Filmen (und Serien) weitergemacht werden kann. Weil im MCU aber die Welt immer wieder aufs Neue vor dem endgültigen Untergang steht, hat es längst ein Überbietungsproblem: Was soll noch Größeres kommen nach den weltenstürzlerischen Apokalypse-Spielen aus „Avengers: Endgame”, dem erfolgreichsten Film aller Zeiten?

Tja, da hat man die Rechnung ohne die „Eternals” gemacht. Schließlich findet Comic-Gigant Marvel in seinen Archiven immer wieder andere Superhelden, mit denen neue Schauspielstars ans Franchise gebunden werden können. Zehn „Ewige” sollen’s also diesmal richten: Sie kamen, geschickt aus einem quasi-olympischen Götterreich, schon 5000 vor Christus auf die Welt, um die Menschheit vor den echsenhaften Deviants zu beschützen. Alterslos leben sie seither unter den Menschen, dazu verdonnert, unparteiisch zu bleiben in allen Kriegen und nur einzugreifen, wenn es gegen die Deviants geht – eine Limitierung, die die Eternals ins zentrale ethische Dilemma des Films stürzen wird.

Die Deviants kehren natürlich zurück, und die Eternals um Chefin Ajak (Salma Hayek) müssen wieder ran, unter ihnen etwa Kriegerin Thena (Angelina Jolie), der fesch fliegende Ikaris (Richard Madden aus „Game of Thrones”) oder die erste gehörlose und die erste schwule Marvel-Figur. Im Zentrum aller Konflikte steht Menschenfreundin Sersi: Nach Kräften müht sich Darstellerin Gemma Chan (aus Soderberghs „Let Them All Talk”), dem sich oft mühsam durch seine zweieinhalbstündige Laufzeit hievenden Spektakel so etwas wie Tiefgang zu verleihen.

Untypisch am Regie-Ruder saß die oscarprämierte Arthouse-Filmemacherin Chloe Zhao („Nomadland”), die hier zwar ihren Sinn für imposant eingefangene Landschaften einbringt (gedreht wurde auch auf Lanzarote), der Marvel-typischen Actiongigantomanie mit Witzchen-Zugabe sonst aber so routiniert Folge leistet, als habe sie nie etwas anderes inszeniert. Der große Zauber aber bleibt hier bei aller Top-Optik aus, auch wenn es, zugegeben, sicher nicht einfach war, gleich für zehn neue Marvel-Figuren nachhaltiges Interesse zu wecken.