Aus Zufall ein Held

Am Broadway war „Dear Evan Hansen” ein großer Hit, im Kino wird dem Stoff das nicht beschieden sein: Die Verfilmung mit Julianne Moore fällt zu kitschig aus und hadert damit, die Verfremdungen der Musicalform mit seinem realistischen Stoff in Einklang zu bringen.

Was am Broadway funktioniert, kann auf der Leinwand krachend scheitern. Das zeigt „Dear Evan Hansen”, die Verfilmung eines Musicalhits, die sich trotz Songs des „La La Land”-Komponistenduos Pasek & Paul und Mitwirkung von Stars wie Julianne Moore und Amy Adams als Rohrkrepierer erweist. Schade, ist der Versuch, von Themen wie Depressionen mit den Mitteln des Musicals zu erzählen, doch eigentlich sehr reizvoll.

Der 28-jährige Ben Platt spielt, wie schon am Broadway, den 16-jährigen Titelhelden, der an einer Angststörung leidet und in die Bredouille gerät, als fälschlich der Eindruck entsteht, er sei der beste Freund eines Mitschülers gewesen, der sich das Leben nahm. Evan bringt es nicht fertig, die Wahrheit zu sagen, und wird zum Vorkämpfer für die Sache von Menschen mit psychischen Problemen – bis alles auffliegt.

Regisseur Stephen Chbosky („Vielleicht lieber morgen”) schafft es nicht, das psychologische Drama mit der Musical-Form in Einklang zu bringen: Was auf der Bühne überzeugte, wirkt im filmischen Realismus unpassend.