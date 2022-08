„Beast”: Survival-Murks mit Idris Elba

Survival-Thriller um Menschen, die von aggressiven Tieren beharkt werden, betreiben ein Spiel mit der Angstlust, das, wenn’s gut gemacht ist, für großes Vergnügen sorgen kann. Dieser Film, in dem sich Idris Elba als Familienvater mit zwei Töchtern eines rachsüchtigen Löwen entledigen muss, ist leider so schlecht geschrieben, dass Aufregung und Spannung kaum aufkommen.

Der isländische Regisseur Baltasar Kormákur begann mal als Liebling der Programmkinos („101 Reykjavík“), wollte dann unbedingt nach Hollywood. In den letzten Jahren drehte er Survival- und Ex­tremsport-Thriller von eher mäßiger Qualität, an den Hochseereißer „Die Farbe des Horizonts“ etwa erinnert man sich ungern.

Ein neuer Tiefpunkt ist jetzt aber mit dem Tierhorrorfilm „Beast“ erreicht, in dem ein Löwe für Angst und Schrecken sorgen soll. Kormákur schickt den für gewöhnlich unfehlbaren Idris Elba („Luther“, „Mandela“) als frisch verwitweten Arzt in den Kruger-Nationalpark, wo er sich mit zwei Teenagertöchtern auf die Spur der verstorbenen Gattin begeben möchte, die dort in der Nähe eines Wildtier­reservats geboren wurde. Um der afroamerikanischen Familie, in der es heftig kriselt, Afrika zu erklären, fungiert ausgerechnet ein weißer Biologe (Sharlto Copley).

Man schert sich einfach nicht um die Protagonisten

Diesem Misston folgen viele weitere. Klar, Tierhorrorfilme wollen sich nicht an der Charaktertiefe von Psychodramen messen, sondern eher am Adrenalin-Hype eines Jahrmarktfahrgeschäfts, doch ganz so tumb wie hier sollten sie dann doch nicht sein. Der Löwe, der der Restfamilie hier bald im Nacken sitzt und sie in ihrem abgesoffenen Auto umkreist, kann einem nur leidtun – nicht nur, weil sein Rudel von bösen Wilderern ermordet wurde, sondern auch, weil der Film so tut, als wäre er für einen König der Wildnis ausgesprochen dämlich.

Die Familie stellt sich sogar noch dümmer an als Teenies in Splatterfilmen, man kann kaum hingucken. Von den üblichen Schreckeffekten mal abgesehen, bleibt die Spannung daher aus: Man schert sich einfach nicht um die Protagonisten, eher schon um den Löwen, der da durch eine Südafrika-Kulisse tapsen muss, die man so ähnlich auch in „Das Traumschiff“ erwarten könnte.