„Jagdsaison“: Mädelskomödie der wirklich witzigen Sorte

Münster

Derb sein geht auch in weiblich. Das beweist diese überraschend lustige Komödie über drei Frauen in der Wellness-Auszeit, in der so ziemlich alles aus dem Ruder läuft. So gute Gags sind selten im deutschen Mainstream-Komödienwesen, das lange genug unter den ewig gleichen Schweiger-Routinen ächzte.

Von Gian-Philip Andreas