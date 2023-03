Es geht eben auch ohne Sylvester Stallone

Die zweite Fortsetzung der „Creed”-Reihe kommt erstmals ohne Sylvester Stallone in der Mentorenrolle als Rocky Balboa aus. Gut so, denn Hauptdarsteller Michael B. Jordan hat sich längst von der legendären Box-Reihe emanzipiert und seine eigene begründet.

Als die „Rocky“-Fortsetzung „Creed“ 2015 in den Kinos startete, war noch nicht zu ahnen, dass sie den Grundstein legen würde für eine neue Filmreihe, die nun schon halb so umfangreich ausfällt wie die alte Reihe mit Sylvester Stallone. Die 76-jährige Actionfilmlegende war in den ersten zwei „Creed“-Filmen, die etwa mit dem Auftritt von Dolph Lundgren als Drago klar an das alte Franchise andockten, noch als gealterter Rocky Balboa dabei. In der zweiten Fortsetzung glänzt Stallone nun aber durch Abwesenheit.

Was zeigt: Adonis Creed (Michael B. Jordan) kann auf die „Rocky“-Rückversicherung nun endgültig verzichten. Er boxt nicht mehr aktiv, betreibt lieber ein eigenes Boxcenter, lebt glücklich und zufrieden mit seiner Bianca (Tessa Thompson) und Töchterchen Amara in luxuriösen Verhältnissen in L.A. Doch wie immer in solchen Filmen, dringt, wenn sich das Leben zu geordnet zeigt, ein Störfaktor in die Idylle ein. In diesem Fall: Dame Anderson.

Vergessener Freund aus Jugendtagen

Dame ist ein vergessener Freund aus Creeds Jugendtagen. Während Creed seinen Weg nach oben begann, landete Dame für zwei Jahrzehnte im Knast. Jetzt ist er frei und will was werden. Creed hilft ihm – und landet wieder im Ring: als Dames Gegner.

Wenn man die vernehmlich knirschenden dramaturgischen Stellschrauben ignoriert, mittels derer Adonis Creed hier wieder zum Kampf gezwungen wird, kann man an diesem dritten Teil viel Freude haben: Das liegt an der verblüffend kompetenten Inszenierung, die Hauptdarsteller Jordan hier erstmals selbst besorgt und die mit amüsanten Einblicken ins Familienleben und effektiven Kampfszenen in Superzeitlupe punktet. Auch toll: Jonathan Majors, im neuen „Ant-Man“ jüngst als kommender Marvel-Obermotz Kang eingeführt, zeigt als Antagonist, dass man sich seinen Namen merken sollte.