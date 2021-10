Das darf der Professor nicht sagen!

Juraprofessor Richard Pohl ist ein Kotzbrocken, ein schwer von sich selbst überzeugter Zyniker, der sich und seinesgleichen mit dem Nabel der Welt verwechselt. Als er Erstsemesterin Naima, die zu spät in seine Vorlesung platzt, coram publico rassistisch beleidigt, regnet ein Online-Shitstorm auf ihn nieder. Es droht ein Disziplinarverfahren, das er nur vermeiden kann, wenn er die beleidigte Migrantin zum Sieg im bundesweiten Debattierwettbewerb coacht. Eine Fron für beide.

In polarisierten Zeiten, in denen sich Männer wie Pohl gern als Opfer einer „Cancel Culture” sehen und gerade jene darüber klagen, dass man ja nichts mehr sagen könne, die ständig genau das sagen, was man angeblich nicht mehr sagen kann, hätte das, was mit Pohl und Naima im Film passiert, eine Steilvorlage sein können für eine zündende Zeitgeistanalyse. Doch Regisseur Sönke Wortmann hat anderes im Sinn: Er macht „Contra”, sein Remake des französischen Hits „Die brillante Mademoiselle Neila”, zur braven Wohlfühlschnurre fürs große Publikum.

Christoph Maria Herbst als charmanterer Ekel

Das tut er nicht zum ersten Mal: Mit „Der Vorname” teutonisierte er 2018 schon einmal einen französischen Erfolgsfilm, auch damals ließ er, um das an Harmonisierungskost gewöhnte deutsche Publikum nicht zu sehr zu verschrecken, viele Kanten abschleifen. Der Film war trotzdem amüsant, ein Millionenpublikum applaudierte. Das könnte auch diesmal so kommen: Christoph Maria Herbst ist als Pohl ein wesentlich charmanteres Ekel als noch Daniel Auteuil in der französischen Vorlage, zumal das deutsche Drehbuch eine tragische Hintergrundgeschichte erfindet, die ihn sympathischer machen soll. Nilam Farooq („Rate Your Date”) ist ihm eine ebenbürtige Spielpartnerin.

Die Trainingsstunden der beiden Debattanten laufen so ab wie in handelsüblichen Sportfilmen: Erst rasseln sie aneinander, dann raufen sie sich zusammen, Sieg um Sieg wird errungen. Dann am Ende, nach großem Zerwürfnis, der Triumph. Der Weg dahin ist gepflastert mit klischee-rassistischen Kontrahentinnen und didaktischen Dialogen. Das deutsche Unterhaltungskino kann sich einfach nicht lösen von den simplen Schemata des Fernsehfilms.