Ein Berufskrimineller, eine Anwältin und eine Aktivistin bringen in den frühen 80ern in Verbund mit linksautonomer Bewegung durch spektakuläre Aktionen und Kritik am Strafvollzug die Schweiz ins Schwitzen. Gut gespieltes Drama um Justiz, Freiheit und Liebe mit unklaren und unsympathischen Charakteren.

Fälle, in denen sich Anwältinnen in Mandanten verlieben, sie mit Gewalt aus der Haft befreien, gibt es etliche. In „Ob wir tot sind oder frei“ von Oliver Rihs geht diese radikale Art von Liebesbeweis einher mit unterschiedlichen Vorstellungen von Menschen über Freiheit und einer Kritik am Justizsystem. Der Film erzählt von Aufbruchstimmung und Rebellion in der Schweiz der frühen 1980er Jahre und bezieht sich mit Veränderungen auf das Leben von Autodieb, Bankräuber und Ausbrecherkönig Walter Stürm, der die Schweiz ins Schwitzen brachte.

Im Gegensatz zum spektakulären Stürm (Joel Bassmann), der ohne Ideale agiert, engagiert sich Anwältin Barbara Hug (Marie Leuenberger) für die Reform des Strafvollzugs, vertritt die linksautonome Bewegung, schwärmt von Stürm als „unser Che“ und ist in Stürm verliebt. Er ist mit ihr und zeitweilig mit Barbaras Mandantin Heike (Jella Haase) liiert, die als Aktivistin den Gerichtssaal zur Tribüne umfunktioniert. Stürm wirft sie an der Grenze zu Italien aus dem Auto.

So rücksichtslos und egoistisch Stürm ist, so unklar und undurchsichtig sind die Frauen, deren Motive kaum nachvollziehbar sind. Da bringt auch Bibiana Beglau als (erfundene) Anwältin Meret, Tochter eines SS-Mannes und mit Verbindungen zu RAF (Rote Armee Fraktion) und Linksalternativen, kein Licht ins dramaturgische Dunkel um von den Darstellern gut gespielte, aber unsympathische Charaktere. Stürm ist „konsequenter“. Er wirft auch Barbara auf La Gomera aus dem Auto.