Der Esel, der Weizen und die Blutspende

Ein Bauer in der chinesischen Provinz wird mit einer Außenseiterin verheiratet und erlebt bis zur Weizenernte ein wenig Glück mit seiner Frau, bis die Urbanisierung das Paar einholt. Bauernepos und stimmiges Alltags- und Sozialdrama mit Kritik am Wachstum Chinas.

„Return to Dust“: Chinesisches Bauern-Epos

Wer bei dem chinesischen Bauerndrama „Return to Dust“ an Bernardo Bertoluccis „1900“, Jean Renoirs „The Southerner“ und Robert Bressons „Zum Beispiel Balthasar“ denkt, liegt richtig. Der bei uns wenig bekannte Autorenregisseur Li Ruijun („River Road“) feiert wie Bertolucci die Bauern, folgt der Arbeit mit dem kargen Boden wie Renoir und macht wie Bresson einen Esel zu einem der Helden des poetischen Alltags- und Sozialdramas.

Im Dorf Gaotai in der nördlichen Region Ganshu nahe der Wüste Gobi wird der wortkarge Bauer Ma (Wu Renlin) von Verwandten beider Seiten mit der misshandelten, infertilen und inkontinenten Cao (Hai Quing) zwangsverheiratet. Das mittelalte Paar wächst vom Winter bis in den Herbst der Weizenernte zusammen. Sie sprechen miteinander, gehen zärtlich mit dem anderen um und erleben ein wenig Glück, als Ma, der höhlenähnlich lebte, eigenhändig ein Haus aus Ziegeln baut.

Die geschundenen Außenseiter sollen in die Stadt umgesiedelt werden, bleiben aber auf der guten Erde, deren Weizen Früchte trägt. Die Weizenspelze sind ebenso Symbol für die Kleinfamilie wie ihr Esel, dem die erste Einstellung gehört, wenn er neugierig ins Geschehen blickt. Visuell wunderschön aufgenommen, von den Hauptdarstellern und den Verwandten des Regisseurs authentisch gespielt und mit unterschwelliger Kritik am rabiaten Wachstum Chinas. So muss Ma dem Großunternehmer der Region regelmäßig Blut spenden. Sehenswert.