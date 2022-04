Der Katzenmaler von Hampstead

Benedict Cumberbatch, neulich noch Cowboy im Netflix-Hit „The Power of the Dog”, hat ein Rollen-Faible für verschrobene Genies. In diesem kauzigen Biopic über einen psychisch aus der Spur geratenden Tausendsassa, der im viktorianischen England wegen seiner Katzenillustrationen bekannt wird, gibt er wieder einmal alles.

Von Gian-Philip Andreas