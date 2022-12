„Was man von hier aus sehen kann”: Gelungene Bestsellerverfilmung mit starkem Ensemble

Mariana Lekys gleichnamiger Roman stand über ein Jahr lang auf der Spiegel-Bestsellerliste, einfach zu verfilmen ist er nicht, wenn man eine bloße Typenparade vermeiden will. Aron Lehmann hat es dennoch gewagt und tatsächlich geschafft, den Sound des Romans in Bilder zu übersetzen. Corinna Harfouch, Luna Wedler, Karl Markovics und der Rest der Spitzenbesetzung halfen dabei kräftig mit.

Wann immer Selma (Corinna Harfouch) von einem Okapi träumt, bricht Panik aus in dem kleinen Dorf im Westerwald, in dem sie lebt – denn jedes Mal nach einem solchen Waldgiraffentraum wird jemand aus dem Ort sterben. Innerhalb eines Tages. Folglich werden Abschieds-, Geständnis- und Geheimnisenthüllungsbriefe geschrieben, letzte Vorkehrungen getroffen, denn erwischen könnte es jeden.

Auch den „Optiker“ (Karl Markovics), dessen Namen niemand kennt. Seit Jahrzehnten ist er in Selma verliebt, Hunderte von Liebesbriefen hat er angefangen und dann doch wieder abgebrochen. Hartnäckige Stimmen in ihm brachten ihn stets davon ab, sein Glück bei der alleinstehenden Nachbarin zu versuchen. Oder Luise (Luna Wedler), Hundebesitzerin und Selmas Enkelin, die seit einem tragischen Vorfall in ihrer Kindheit stets das Schlimmste erwartet. Zumindest ein bisschen was scheint sie vom übersinnlichen Spleen ihrer Großmutter geerbt zu haben: Wann immer sie die Unwahrheit denkt, fällt was runter.

Das sind nur die drei wichtigsten der zahlreichen skurrilen Figuren, die den Roman „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana Leky bevölkern. Ein wahres Panoptikum schräger Charaktere wird in dem Bestseller von 2017 detailreich ausgeleuchtet, und wenn ein Buch wie dieses verfilmt wird, läuft es im deutschen Kino Gefahr, zur Typenparade degradiert zu werden, zur witzeligen Fernsehspielvariante von Klassikern wie „Amélie“.

Zum Glück aber hat sich der Regisseur Aron Lehmann des Romans angenommen, eine Ausnahmefigur im populären deutschen Film. Schon mehrfach konnte der 41-jährige Wuppertaler zeigen, dass er mühelos zwischen romantischen, komödiantischen, kauzigen und bitterernsten Tonlagen wechseln kann. Ein Gespür für knackige Dialoge hat er obendrein. Und so führt er traumwandlerisch sicher durch den magischen Provinz-Realismus dieser reizvoll in Schräglage gebrachten Feel-Good-Komödie, in der Tod und Glück und Liebe und Verlust nie allzu weit auseinanderliegen.

Harfouch mit grau meliertem Langhaar ist dabei ebenso verlässlich gut wie Luna Wedler (die schon in Lehmanns „Das schönste Mädchen der Welt“ die Hauptrolle spielte), neben ihnen glänzen etwa Rosalie Thomass als ewig deprimierte Marlies, Thorsten Merten als Luises grimmiger Chef oder auch Katja Studt als Luises Mutter. Kein weltbewegendes, aber ein sehr gelungenes Vergnügen.