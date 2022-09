Die bitteren Tränen des Regisseurs

Mit „Die bitteren Tränen der Petra von Kant” verfilmte die deutsche Regielegende Rainer Werner Fassbinder 1972 ein eigenes Theaterstück. Fünfzig Jahre später verfilmt François Ozon, der französische Fassbinder-Experte, es noch einmal – unter umgedrehten Geschlechtervorzeichen. Jetzt ist es ein männlicher Künstler, der am Begehren und der Karriere verzweifelt. Damals wie heute ist das Ergebnis vor allem: bühnenhaft.

François Ozon gilt seit jeher als „französischer Fassbinder“ – vielleicht, weil er ebenso queer und produktiv ist wie der deutsche Jahrhundertregisseur und in seinen Inszenierungen zu Künstlichkeiten neigt. Mit „Tropfen auf heiße Steine“ hat er schon einmal ein Fassbinder-Bühnenstück verfilmt, jetzt nahm er sich „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ vor.

Das Fassbinder-Stück, 1972 verfilmt, wird von Ozon einem Geschlechterwechsel unterzogen. Aus der Modedesignerin Petra (Margit Carstensen), die sich unglücklich in ein Model (Hanna Schygulla) verliebte, ist der Starregisseur Peter (Denis Ménochet) geworden, der einen jungen Schauspieler (Khalil Ben Gharbia) begehrt und fördert, um ihm später selbstmitleidig hinterherzutrauern. Isabelle Adjani hat zwei Auftritte als koksende Muse, Hanna Schygulla ist (als Mutter) wieder mit dabei.

Ozon inszeniert anspielungsreich und theatralisch, doch so ganz erschließt sich der Sinn dieser Unternehmung nicht, über das Original hinaus weist sie nie. Am besten betrachtet man „Peter von Kant“ also als Hommage: Als solche hat sie zweifellos Charme.