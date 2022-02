Die Diva und der Mathelehrer

Jennifer Lopez hat seit dem ungeschlagenen „The Wedding Planner“ romantische Komödien von „Darf ich bitten?“ bis „Manhattan Queen“ bereichert. In „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“ tummelt sie sich auf „Notting Hill“-Terrain und spielt die mehrfach geschiedene Latino-Diva Kat, die mit Partner Bastian (Maluma) den Titel-Hit gelandet hat und beider Traumhochzeit im Live-TV zelebriert. Direkt vor der Trauung wird Bastian mit ihrer Assistentin in flagranti erwischt. Die Diva ist geschockt, als ihr Auge auf einen Gast fällt, der gar nicht ins Konzert wollte, und ein „Marry Me“-Schild hoch hält. Die Blitzhochzeit auf der Bühne drängt Charlie (Owen Wilson) in ungewollte Öffentlichkeit und er erlebt so etwas wie Wilsons Charakter Gil in „Midnight in Paris“: eine Zeitreise in die Welt der Glamourösen und Gelifteten. Daraus entwickelt sich dank der gut funktionierenden Chemie zwischen J-Lo und Wilson als ungleiches Paar eine unerwartete Romanze zwischen der VIP, die echte Gefühle entwickelt, und dem geschiedenen Mathe-Lehrer mit Tochter. „Marry Me“ ist zwischen konstruiertem Plot, Social-Media-Zirkus und unaufgeregter RomCom entspanntes Wohlfühlkino und beinahe eine Selbstanalyse des Superstar-Status von J-Lo, die nach „Hustlers“ einen zweiten Kinofrühling erlebt.