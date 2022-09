Die Edelfeder ist ein Lügenbaron

Der Medienskandal von 2018 um die Fälschungen des Journalisten Relotius, der Erfundenes und Interviews mit Menschen, denen er nie begegnet war, an den „Spiegel“ verkauft hatte, wird in der Verfilmung durch Michael „Bully“ Herbig zur relativ harmlosen, aber stellenweise famosen Mediensatire um eine Edelfeder als Lügenbaron, der von Jonas Nay ausgezeichnet verkörpert wird.

Vor vier Jahren lösten die von Kollegen entlarvten Fälschungen des freien „Spiegel“-Journalisten Claas Relotius, der in seinen zirka 60 Reportagen erfunden hatte, was das Zeug hält, einen Medienskandal aus, der dem Journalismus insofern schadete, als seriöse, sorgfältig recherchierende Journalisten in einen Topf mit den Lügenbaronen vom Dienst geworfen wurden. Der Fall selbst liest sich wie eine Satire. Geschadet hat er dem Qualitätsjournalismus wohl nicht.

Michael „Bully“ Herbig, den man eher mit „Der Schuh des Manitu“ verbindet, ist denn auch der richtige Regisseur fürs Schmunzeln in Bildern und Dialogen, die über Länge und Lügen tragen. Frei nach dem Buch „Tausend Zeilen Lüge“ von Juan Moreno, der damals Relotius’ Schummeleien aufgedeckt hatte, ist ihm eine streckenweise famose filmische Mediensatire über Schein und Sein der Sätzeschinder gelungen.

So sitzt der mit Preisen bedachte Relotius, im Film Lars Bogenius (Jonas Nay), der Erfundenes, Falsches und Interviews mit Menschen, denen er nie begegnet war, locker mischt, vor kubanischen Wandtapeten, die den Übertreibungen Wahrheitsgehalt verleihen sollen. Nay („Tannbach“, Spionageserie „Deutschland 83“) spielt den Blender ausgezeichnet als realitätsfernes Schlitzohr, dem es halt aus der Feder fließt. Besonders, wenn er von einem Che-Guevara-Poster inspiriert wird. Der in „Der Fall Collini“ als unglaubwürdiger Anwalt ins darstellerische Nichts gelaufene Elyas M’Barek ist als Romero besser dran und als Rechercheur, dem niemand glauben will, bodenständig mit Hang zu übertriebenem Ernst. Als Ressortleiter und Chefredakteur der „Chronik“, die sich mit den „geilen Storys“ schmücken, sind Michael Mertens und Jörg Hartmann glänzend besetzt.

Bleibt der unvermeidliche Vergleich mit dem Meilenstein „Schtonk!“ von Helmut Dietl, der 1991 den Skandal um den „Stern“ und die gefälschten Hitler-Tagebücher als tollkühne Medienfarce mit nicht zu schlagender Besetzung (George, Mühe, Ochsenknecht) verfilmt hatte. Dagegen wirkt „Tausend Zeilen“ denn doch relativ harmlos. Aber unterhaltsam ist der Spaß um die Flunkereien allemal.