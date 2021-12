Die Gierigen und die Gerissenen

Der Mord am Gucci-Erben Maurizio 1995 dient Meisterregisseur Ridley Scott zu einer saftigen und stilvoll unterkühlten Satire auf das Luxuslabel, Turbokapitalismus und Bosheit in der Welt der Schönen und Reichen. Inszenatorisch und wegen des illustren Starensembles sehenswert.

Solche Stories las Frau in den 90ern beim Friseur. 1995 wurde Maurizio Gucci, Erbe des Mailänder Luxuslabels Gucci, von einem Auftragskiller ermordet. Auftraggeberin: Maurizios Ehefrau Patrizia Reggiani. Urteilsspruch: „Guilty“, wie ein legendäres Parfüm der Sippe heißt. Als so saftige wie unterkühlte Mischung aus Satire und Seifenoper rollt Meisterregisseur Ridley Scott („Der Marsianer“) die Geschichte um Mord und Machtkämpfe in „House of Gucci“ auf.

Maurizio (Adam Driver) heiratet die aus einer Truckerfamilie stammende Pa­trizia (Lady Gaga) in den 70ern gegen den Willen des Clans. Die flotte Neue erobert sich mit Intrigen ihren Platz im Haus, wo Lügen und verbale Morde an der Tagesordnung sind. Bis Maurizio die zur Edelgattin gewordene Patrizia betrügt und mit der Affäre und einem Geschenkkärtchen für Kaufhaus Bloomingdale beleidigt. Rache sinnt die Bella figura und erteilt den Auftrag: Mord.

Mehr enthält die von Scott stilvoll ins Gigantische gesteigerte Soap Opera um die Welt der Reichen und Schönen nicht. Dafür entschädigt das Starensemble. Jeremy Irons gibt als Patriarch Rodolfo das Paten-Gesicht des Bewahrenden, während Al Pacino als Bruder Aldo den Gierschlund des New Yorker Turbokapitalisten und Global Players öffnet. Dazwischen Jared Leo als bösartiger hysterischer Trottel-Sohn Paolo und Adam Driver hintertückisch solide als Maurizio. Nicht zu vergessen die immer sehenswerte Salma Hayek als Patrizias „fürsorglich“ flüsternde Wahrsagerin.

Bleibt Lady Gaga in der Hauptrolle, die sie nach eigenem Bekunden von Fuchs und Panther gelernt und bei Elizabeth Taylor abgeguckt hat. Die war allerdings im Vergleich eine echte und geradezu titanische Diva, während Gaga das unterschwellig Ordinäre, Gerissene und Boshafte der manipulierenden Schmierenkomödiantin pflegt. Familie Gucci hat gegen den Film rechtliche Schritte angedroht. Na dann: Gucci-Bag in die Hand, „Guilty“ auf die Haut und ab ins Kino.