Die Killerschwestern aus der Bibliothek

Harte Action mit ironischen Scherzen auf den Lippen gehen nur mit hartem Kerl in der Hauptrolle? Das hat allerspätestens Quentin Tarantino mit „Kill Bill” widerlegt. Dieser top besetzte (und in Berlin gedrehte) Killerthriller tut trotzdem so, als erfinde er das gerade zum ersten Mal.

Karen Gillan kennt man sonst als blauköpfige Nebula aus den Marvel-Filmen, hier spielt sie eine beinharte Auftragsmörderin. Als Kind wurde sie, beim titelgebenden Milchshake, von ihrer Mutter (Lena Headey aus „Game of Thrones“) verlassen und danach vertretungsweise von Nathan (Paul Giamatti, „Sideways“) aufgezogen, dem Personalchef einer dubiosen Firma namens „Firma“. Er machte Sam, so der Name des Mädchens, zur Killerin.

In diesem bonbonbunten, an seiner gewollten Poppigkeit schwer tragenden Actionkracher, der seiner FSK-18-Einstufung mit diversen Heftigkeiten alle Ehre macht, gerät Sam in ein wirres Schlamassel, an dessen Ende es sowohl Nathan und die „Firma“ als auch ein Verbrechersyndikat auf sie abgesehen haben – und sie zudem noch ein gekidnapptes Kind retten muss, das sie fortan an den Hacken hat.

Regisseur Navot Papushado, Jahrgang 1980, hat in seiner Jugend vermutlich zu viel Tarantino geguckt: Fast jede Szene im Film schreit „Kill Bill“ oder „Pulp Fiction“, und in den restlichen hagelt es Zitate von „Léon der Profi“ bis „John Wick“. Annonciert wird das alles mit einer leicht ausgestellt wirkenden feministischen Attitüde, denn Sam kämpft mit ihrer Mutter bald an der Seite dreier obercooler Ü50- bis Ü60-Ladies: Leider aber hat Papushado für die als Bibliothekarinnen getarnten Waffenexpertinnen Angela Bassett („Strange Days“), Carla Gugino („Watchmen“) und Michelle Yeoh („Tiger & Dragon“) viel zu wenig Verwendung. Zwei, drei originelle Actionsequenzen hat der Film auf Lager, insgesamt aber verpufft dieses Popcornkino deutlich zu schnell.