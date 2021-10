Die letzte Ausgabe

Wer kein Werk von Wes Anderson kennt, sei vor dem Meister cineastischer Frickelei und lebender Puppenstuben von „Royal Tenenbaums“ bis „Moonrise Kingdom“ gewarnt. Er wird in einen Wirbelsturm in sich verschachtelter Bilder, Geschichten und Rahmenhandlungen stürzen. Wer ihn liebt, wird wieder der Kleinkunst erliegen. „The French Dispatch“ steigert Andersons letztes Panoptikum „Grand Hotel Budapest“ in weitere absurde Höhen filmischen Erzählens.

Dabei stellt er in dieser vertrackten und verrückten Hymne aufs Zeitungswesen, speziell der Gattung Magazine wie „The New Yorker“, den Journalismus und die Rubriken „Aus aller Welt“ ins Zentrum. Ausgangspunkt ist der Tod von Herausgeber Arthur Horwitzer Jr, (Bill Murray), der in der französischen Kleinstadt Ennui-sur-Blasé (!) seit fünfzig Jahren das für Amerikaner bestimmte Magazin „The French Dispatch“ herausgibt. Verlag und Redaktion werkeln an der letzten Ausgabe.

Daraus entspinnen sich tolldreiste Stories, die von der Kunstkritikerin (Tilda Swinton) bis zum Reisereporter (Owen Wilson) als Mischung aus Gangster-Journaille bis Edelfederträumerei daherkommen und sich selbst genügen. Andersons Welten sind selbstreferenziell, sie beziehen sich samt Rekordzahl von oft nur Sekunden auftauchenden Stars von Adrien Brody bis Frances McDormand auf Andersons Werk. Hinzu kommt seine Zitatwut.

Dabei wird Georges Méliès und dem genialen Jacques Tati („Mon Oncle“) und dem Schluchz-Schlager „Aline“ so Tribut gezollt wie dem Mai ‘68 und dem letzten Gefängnisausbruch oder der Mauschelei auf dem Kunstmarkt mit surrealen Aktbildern. Alles ist verdreht, überdreht, schräg, schrill und verschroben.

Aber es macht Spaß wegen der grandiosen Dekors, der zauberhaft bunten Kulissen, Szenen in Farbe und Schwarz-weiß und Zeichentrickteilen in diesem Film, der Paris und der französischen Lebensart so huldigt wie der Irritation der Frenchies durch wilde Amerikaner. Nur: Ein paar Gaststars weniger hätten es bei aller Fabulierlust auch getan. Sehenswert.