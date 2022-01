Die Prager Urinanalyse

Ein Kräuterheiler fällt in Ungnade. Mit viel erzählerischer Freiheit erzählt die polnische Regisseurin Agnieszka Holland von einem Opportunisten, der unter mehreren Regimes zum Esoterik-Star aufsteigt, um dann tief zu fallen. Toll gespielt, aber zu brav inszeniert.

Vor zwei Jahren auf der Berlinale, jetzt erst regulär im Kino: Agniesz­ka Hollands biografischer und dabei frei fabulierender Film über den Heiler Jan Mikolásek, der in der Tschechoslowakei nach langen Jahren großer Erfolge in Ungnade fällt – weil er als homosexueller „Scharlatan“ der kommunistischen Staatsdoktrin ein Dorn im Auge ist. Die polnische Regieveteranin („Hitlerjunge Salomon“) und ihr fabelhafter Hauptdarsteller Ivan Trojan („Burning Bush“) zeichnen den Titelhelden ambivalent: Der Verehrung, die seine Fans ihm entgegenbringen, steht ein herrischer Charakter gegenüber. Mikolásek ist ein egomaner Opportunist, der in seinem Anwesen residiert wie ein Hollywoodstar. Den Nazi Martin Bormann hatte er mit Kräuterkompressen und Urinuntersuchung ebenso kuriert wie später den Präsidenten Zápotocky. Als dieser stirbt, wird es für Mikolásek ungemütlich. Der Film, der sich viele Freiheiten mit der Geschichte herausnimmt, zeichnet ein interessantes Charakter- und Zeitporträt, fällt inszenatorisch aber relativ bieder aus.