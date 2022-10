„November“: Fesselnder Polizei-Thriller mit Jean Dujardin

Fiktionale, nüchterne und von Minute zu Minute spannendere Nachzeichnung der zermürbenden Arbeit in der Einsatzzentrale der französischen Anti-Terror-Einheit SDAT. Als die Teams koordinierender Chef ist Oscar-Preisträger Jean Dujardin („The Artist“) in einer seiner besten Rollen zu sehen. Herausragend.

Der französische Kriminalfilm hat nach langer Durststrecke im letzten Jahrzehnt Aufschwung genommen und speziell im realistischen Polizei-Thriller in der Tradition von Bertrand Taverniers „Auf offener Straße“ wieder Format gewonnen. Einer der dafür verantwortlichen Regisseure ist Cédric Jimenez, der 2014 mit Jean Dujardin (Oscar für „The Artist“) jenseits von dessen 0SS-117-Kapriolen das erste Meisterwerk mit „Der Unbestechliche – Mörderisches Marseille“ vorlegte.

Jetzt legen die beiden nach und zeigen in „November“ die zermürbende Arbeit der Anti-Terror-Einheit SDAT bei Ermittlungen und Einsätzen am 13. November 2015, als Paris von einer Serie von islamistischen Terror-Attentaten heimgesucht und in den Ausnahmezustand versetzt wurde. Chef des Teams ist Fred (Dujardin), der die Arbeitsgruppen leitet und jeweils Observation, Cyber-Sicherheit, Verhaftungen, Verhöre von Tätern und Aussagen von Opfern koordiniert.

Erst nüchtern, dann immer spannender

Fred ist keiner, der im Alleingang Fälle löst oder als korrupter Bulle querschießt. Er ist ein nüchterner Beobachter und Analytiker, den Dujardin in seiner besten Rolle seit Polanskis „Intrige“ als integren Chef spielt, der ein riesiges Räderwerk ins Laufen bringen muss. Die Vorgänge der Nacht, als eine Schreckensmeldung die andere ablöst, sind verstörend genug. Das Besondere an „November“ zeigt sich im zurückhaltenden Drehbuch und in der Inszenierung, die nüchtern und doch von Minute zu Minute spannender die Ereignisse in der Einsatzzentrale und die zermürbende Arbeit der Agenten an Monitoren verfolgt, immer von Schlaflosigkeit geplagt.

Action gibt es erst im Finale, als sich Dujardin und der totgeglaubte belgische Terrorist, der ihm einst entkommen war, gegenüberstehen. Dujardin: „Ohne die Arbeit der Sicherheitsbehörden würde das reinste Chaos herrschen.“ Santé! Herausragend.