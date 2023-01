„Babylon”: Bombast-Epos mit Brad Pitt aus dem ganz alten Hollywood

In Zeiten, in denen die Kinos um Zuschauer kämpfen müssen, besinnt sich Hollywood auf die eigene Geschichte. Regisseur Damien Chazelle führt in seinem tragikomischen Dreistundenepos in die Frühzeit des Mediums – mit einer Starbesetzung rund um Brad Pitt, Margot Robbie und Tobey Maguire.

Für einen Gastgeber ist es nützlich, seine Party mit dem Aufmarsch eines Elefanten zu krönen. Nicht nur sorgt man sogar dann noch für Erstaunen, wenn in jeder Ecke halb- bis splitternackte Menschen bei allerlei Begattungsvarietäten zu begutachten sind. Nein, dieses Erstaunen ist zusätzlich von Nutzen, wenn man nebenbei Kollateralschäden entsorgen muss: junge Starlets zum Beispiel, die die koksbefeuerte Nacht nicht überleben. Jubel für das Rüsseltier, ein Hoch auf die Musik, weiter geht’s!

Zwischen Aufstiegen und Untergängen in Hollywood

Das Hollywood der späten 1920er-, dann frühen 1930er-Jahre, in das „La La Land“-Regisseur Damien Chazelle hier entführt, ist ein noch größeres Sündenbabel, als man sich das immer vorgestellt hatte: protzende Produzenten, Wollust in Villen, Tanz, Sex, Drogen, Blut und Fäkalien, sterbende Komparsen und große Kinokunst ohne Ton. In einer Art Antithese zum fröhlichen Fünfzigerjahre-Musical „Singin’ in the Rain“ legt Chazelle seinen Film über das Ende der Stummfilmära als pompös ausgestattete, grell flirrende Kostüm-Dramödie an. Drei Stunden kleine Aufstiege und große Untergänge, ein überladenes und leicht eitel um sich selbst kreisendes Kinomenü.

Diego Calva als Manny Torres und Brad Pitt als Jack Conrad in dem Film „Babylon – Rausch der Ekstase“. Foto: Paramount Pictures Germany

Drei Figuren dienen als apokalyptische Reiseführer in die Tonfilmzeit: Brad Pitt spielt Jack Conrad, einen Stummfilmstar, der alsbald an Popularität einbüßen wird, wie so viele Berühmtheiten der Zwanziger; Margot Robbie verkörpert das ehrgeizige Starlet Nellie, das in Hollywood groß herauskommen will; Newcomer Diego Calva schließlich übernimmt die Rolle der mexikanischen Aushilfe Manny. Der will und wird es bis ganz oben schaffen – und verliebt sich natürlich in Nellie. Anhand dieser drei Figuren erzählt Chazelle exem­plarisch von Ambition und Desillusionierung, von Sucht und Absturz, „Babylon Hollywood“ als große Niedergangsoper.

Riesiges Figurenpanorama

Der industriegeschichtliche Übergang von der Libertinage der Stummfilmzeit in die deutlich nüchternere Tonfilm-Epoche wird dabei auch politisch markiert: Die zuvor gefeierte lesbische Cabaret-Sängerin etwa wird geschasst, der schwarze Jazztrompeter soll sich, damit’s echter aussieht, noch schwärzer anmalen.

Das Figurenpanorama ist riesig. Historische Persönlichkeiten wie Irving Thalberg oder William Hearst laufen als Nebenfiguren durchs Bild, Jean Smart begeistert als scharfzüngige Boulevardreporterin, Tobey Maguire als Gangsterboss, und dann lässt Chazelle auch noch Warhol-Muse Joe Dallesandro oder Red-Hot-Chili-Peppers-Bassist Flea für Kurzauftritte los. Zu gucken gibt es jede Menge, am Ende ist es zu viel: Protagonisten sterben und verzweifeln, doch im ganzen Gewühl geht es fast unter und berührt kaum.

Aufsteiger Manny immerhin sitzt am Ende, Jahrzehnte später, doch noch im Kino und guckt „Singin’ in the Rain“. Erst weint er, dann lacht er.