Ein Held in Nöten

Das Kino des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi kreist fast immer um nachvollziehbare moralische Dramen. In „Nader und Simin – Eine Trennung“ (Oscar und Goldener Bär) geht es um schmerzhafte Scheidung und in „Le Passé“ (mit Bérénice Béjo) um den Ballast von Beziehungen, neue Lebensversuche und Selbstmord. Wie sehr Mauern zwischen Menschen wachsen, zeigt sich in „Un Héro“ (Originaltitel) an Herrn Soltani (Amir Jadidi), der in Haft sitzt. Die Freundin findet eine Handtasche mit Goldmünzen, die helfen könnten.

Soltani entscheidet dank seiner Schwester, die ihm ins Gewissen redet, die Besitzerin ausfindig zu machen, und gibt ihr während seines Ausgangs die Tasche zurück. Durch die Gefängnisdirektion wird die Presse aufmerksam, Soltani avanciert zum Helden, soll für die Stadtverwaltung arbeiten. Gerüchte, die Geschichte sei erfunden, bringen Gefahr, soziale Netzwerke, für die er ein gefundenes Fressen ist, prügeln auf Soltani ein. Das ist auf subtile Weise politisch, souverän inszeniert, vorzüglich gespielt und facettenreich. Großer Preis der Jury Cannes. Sehenswert.