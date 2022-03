Ein junger Mann steckt in der Gesetzeslücke

Und heute träume ich immerzu / vom Blue Bayou“. So sang es Paola 1978 in der deutschsprachigen Version des berühmten Roy-Orbison-Songs, mit der sie ein wenig sehnsuchtsvolle Südstaatenromantik in die bundesdeutsche Schlagerrepublik holte. In der Gegend rund um diese Bayous, stehende Gewässer in den Sumpfgebieten von Louisiana, ist nun dieses kompromisslos emotionale Abschiebe-Drama angesiedelt. Der Song ist auch zu hören, gesungen von der schwedischen Oscargewinnerin Alicia Vikander („The Danish Girl“).

Als Kathy LeBlanc ihrem Ehemann Antonio (gespielt von Regisseur Justin Chon) „Blue Bayou“ vorsingt, liegt die Katastrophe, um die der Film kreist, längst in der Luft. Antonio wurde in Südkorea geboren und schon als Kleinkind von US-amerikanischen Eltern adoptiert, die es jedoch verabsäumten, ihm rechtzeitig die US-Staatsbürgerschaft verleihen zu lassen. Nun reicht ein simples Vergehen, um die Einwanderungsbehörde auf den Plan zu rufen: Obwohl Antonio sein ganzes Leben in den USA verbrachte, verheiratet ist, bald Vater wird und als Ziehvater von Kathys Tochter aus erster Ehe glänzt, droht er abgeschoben zu werden.

Die blinden Punkte des „Child Citizenship Act“ führen hier aber nicht in ein klassisches Justizdrama. Lieber schickt sich der Regisseur in der Hauptrolle auf eine Via Dolorosa, die immer neue Schicksalsschläge anhäuft, immer größere Traumata ausgräbt: die unglückliche Kindheit bei übergriffigen und gleichgültigen Adoptiveltern, eine Karriere als Kleinkrimineller, Armut und Eifersucht, die Bekanntschaft mit einer krebskranken Vietnamesin, korrupte Polizisten und Rassismus. Fast scheint es so, als habe Chon alles mal zusammenrühren wollen, was ihn schon immer umtrieb.

Rühren ist allerdings ein gutes Stichwort, denn rührend ist „Blue Bayou“ ohne Frage. Die Fassungslosigkeit über die ebenso herzlosen wie empörenden bürokratischen Mechanismen, die sich da in Gang setzen, hätte sich allerdings auch dann schon eingestellt, wenn Chon nicht noch drei Kübel Kitsch darüber ausgekippt hätte.