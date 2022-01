Ein toter Mann wird überfahren

Eines Nachts kommt Xue Ming (Eddie Peng) mit seinem Auto von der Straße ab. Eine Kuh lag im Weg. Er überfährt einen Mann und begeht Fahrerflucht. Als das Gewissen an ihm nagt, nähert er sich der Witwe (Sylvia Chang) des Toten an, die aber gar nicht so unglücklich über das Ableben ihres Mannes zu sein scheint. Allmählich stellt sich heraus, dass der Verstorbene in üble Machenschaften verwickelt war und dass er offenbar schon tot war, als Xue Ming ihn überfuhr. Erschossen.

„Wohl“, „offenbar“ – diese einschränkende Wortwahl deutet darauf hin, dass im Spielfilmdebüt des chinesischen Regisseurs Shipei Wen vieles im Ungefähren belassen wird.

Inhaltlich ist dies ein klassischer Film noir mit undurchsichtigem Personal, bald sind Killer und andere Verbrecher hinter Xue Ming her, außerdem noch ein ehrgeiziger Polizist (Yanhui Wang), den der Fall an den Rand des Wahnsinns bringt. Strukturell allerdings dekonstruiert der Film das Bekannte. Das Geschehen wird nicht linear, sondern entschieden fragmentarisch erzählt, in Rückblenden aus dem Gefängnis, in das es Xue Ming verschlagen wird, und das alles noch aus verschiedenen Perspektiven.

Während der Plot also die typischen Haltepunkte des Film noir aufruft (Mord, Verrat, Verfolgungsjagden in der Großstadt Guangzhou), steht die stylishe Ausführung klar im Vordergrund: „Are You Lone­some Tonight?“ (der berühmte Elvis-Presley-Heuler kommt mehrfach vor) präsentiert sich als diffuse Einsamkeitsballade in Neon-Farben, aus der man bis zum Schluss nicht so richtig schlau wird, dies aber immerhin auf hochspannende Weise.