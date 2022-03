Ein unauffälliger Gewinner

William Tell (Oscar Isaac) verhält sich an den Casino-Tischen betont unscheinbar. Er hat eine dunkle Vergangenheit.

Paul Schrader ist 75 und wird immer als Drehbuchautor von Scorseses „Taxi Driver“ in Erinnerung bleiben. Dabei war er immer auch selbst Regisseur. Neue Wertschätzung erfuhr er vor fünf Jahren für sein oscarnominiertes Priesterdrama „First Reformed“, ein Meisterwerk, das es in Deutschland, wie so viele Meisterwerke, nicht ins Kino schaffte.

Immerhin „The Card Counter“ ist nun zu sehen. Mit „Taxi Driver“ hat der Film den von Kriegserlebnissen psychisch versehrten Protagonisten gemein. Oscar Isaac („Ex Machina“) spielt einen Ex-Soldaten, der für seine Beteiligung am Abu-Ghuraib-Folterskandal lange im Gefängnis saß und nun als Kartenspieler von Casino zu Casino reist. Stets im grauen Anzug und auf Unauffälligkeit bedacht, lebt er nur in unscheinbaren Motels. Am Blackjack-Tisch sorgt er dafür, nur mäßig große Gewinne einzustreichen, um keinen Argwohn zu erregen. Routine und Kontrolle sind das, was diesen Mann, der sich William Tell nennt, zusammenhält. Nur Details geben preis, dass in ihm Traumata wüten: In den Motelzimmern deckt er stets alle Möbel penibel mit weißen Laken ab.

Wie meist bei Paul Schrader wird das Kontrollgefüge schließlich durch die Begegnung mit anderen Menschen außer Funktion gesetzt: Tell verliebt sich in La Linda (Tiffany Haddish, „Night School“), die Spieler wie ihn mit Investorengeld versorgt, er trifft per Zufall Gordo (Willem Dafoe), seinen Vorgesetzten im Irak, und den jungen Cirk (Tye Sheridan, „Ready Player One“), dessen Vater sich nach Abu Ghuraib umbrachte. Eine kompromisslose Rachestory beginnt.

„The Card Counter“ ist ein aufs Wesentliche konzen-trierter Qualitätsthriller, düster und atemberaubend gespielt. Sehenswert.